Empresas Eléctricas: La postergación de las cuentas impagas se ha vuelto insostenible

A casi un año de que entrara en vigencia la Ley de Servicios Básicos, que permite que alrededor de 800.000 clientes acumulen deudas morosas en cuentas de luz, el director ejecutivo de las Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, aseguró que seguir en este camino es "insostenible".

El líder de las distribuidoras expuso en El Diario de Cooperativa que "tal vez el aspecto más grave es que lo habitual es que las personas tuvieran deudas de uno o dos meses; Sin embargo, hoy día nos encontramos con personas que ya tienen deudas de seis meses o un año, y por lo tanto, el monto acumulado es muy, muy alto".

Después de la tercera extensión de esta normativa, el sector advirtió que "el simplemente diferir el plazo se estaba convirtiendo en algo que iba a ser insostenible para las propias familias", por lo que el ejecutivo propone que, en adelante, se trabaje en favor de clientes que "realmente sabemos que no pueden pagar, y que probablemente cuando corresponda hacerlo, si ya no han podido pagar una cuenta, difícilmente podrán pagar una cuenta y cuarto, o una cuenta y media".

Para avanzar en otras opciones, la Comisión de Economía del Senado y el Gobierno llamaron a convocar una mesa tripartita conformada por la industria, el Estado y representantes de los consumidores, algo que Castillo valora, pues "no creemos que podamos seguir aguantando simplemente diferir este problema, porque va a llegar un punto -el cual creemos que ya llegó- en el que será muy difícil de solucionar".

Frente a la propuesta de legisladores de la UDI de que sean las distribuidoras las que se lleven parte de los montos, el representante del gremio aseguró que la ley ya los obliga a asumir "un costo muy significativo".

"Estas deudas se repactan sin ningún tipo de intereses, por lo tanto, el solo costo financiero de no poder cobrar, no poder cortar el suministro, y seguir asumiendo esa deuda, ya ha generado un costo muy significativo", explicó, aunque de todos modos afirmó que "no estamos cerrados a ninguna posibilidad; lo que sí, queremos que se constituya ojalá a la brevedad esta mesa tripartita".