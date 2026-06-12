Gobierno pone urgencia a proyecto de senador Araya para destrabar nombramiento de 57 notarios

El Gobierno puso suma urgencia a una moción presentada por el senador Pedro Araya (Independiente-PPD), presidente de la Comisión de Constitución, que busca resolver el vacío legal generado por la reforma al sistema de notarios y conservadores, permitiendo que se completen 57 nombramientos que quedaron paralizados.

El conflicto se originó el 2 de abril con la entrada en vigencia de la nueva ley, la cual entrega al Servicio Civil un rol central en los concursos, pero no contempló normas transitorias para las 57 ternas que ya habían sido confeccionadas por las Cortes de Apelaciones bajo el sistema antiguo.

Para destrabar la situación, el senador Araya presentó un proyecto que permite resolver estos casos pendientes, siempre que los candidatos aseguren mediante declaración jurada no tener vínculos familiares con jueces o parlamentarios.

"Hay que tener presente lo siguiente: que al momento en que se elaboraron esas ternas, que son ternas que ya se encuentran ejecutoriadas porque solo falta la decisión del ministro de designar a quién va a ocupar el cargo, se elaboraron conforme al amparo de la antigua ley. No puedes exigirle a una persona que estaba en un concurso que cumpla requisitos que a la fecha del concurso no estaban vigentes", explicó el parlamentario.

"El proyecto lo que busca, para evitar esa discusión, es decir que aquellas ternas que el Ministro de Justicia tiene en su escritorio para resolver, se le va a pedir a las personas que integran esas ternas firmen la declaración jurada que se firma hoy en los concursos, señalando que no tienen las nuevas inhabilidades legales, para salvar el punto", complementó.

Cuestionamientos a la propuesta

La propuesta fue aprobada en general por la Comisión de Constitución del Senado, aunque generó dudas en las senadoras Claudia Pascual (PC) y Paulina Vodanovic (PS), quienes plantearon la posibilidad de rehacer los concursos bajo los nuevos estándares de transparencia.

Sin embargo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que respecto a "aquellas ternas que ya están efectuadas, hay un procedimiento administrativo que está concluido y rehacerlas por otra institución como el Servicio Civil pareciera que no corresponde".

"Sin perjuicio de lo anterior, a estas ternas o a los integrantes de estas ternas se les va a exigir la certificación de inhabilidad o declaración de inhabilidad que he señalado", enfatizó.

"Quiero en esto ser extremadamente claro: el Gobierno del Presidente Boric tiene como un eje de trabajo la probidad y la transparencia, y para nosotros es clave que todos quienes van a optar al cargo de notario, archivero o conservador, tengan presente las inhabilidades que hoy consagra la ley", subrayó la autoridad,

Además de las 57 ternas ya confeccionadas, existen otros 59 nombramientos pendientes que, al no haber iniciado su proceso de selección antes de la reforma, sí quedarán bajo la nueva tutela del Servicio Civil.