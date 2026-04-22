América Transparente: "Hay que ver si la reforma notarial acaba 100% con el nepotismo"

El 2 de abril comenzó a regir la reforma al sistema notarial y registral, que tiene entre sus principales objetivos cambiar el proceso de nombramientos de notarios al método de concurso público; modificación que, para la ONG América Transparente, "hay que ver si termina con el nepotismo al 100 por ciento".

Anteriormente, el procedimiento para designar a notarios lo desarrollaban las Cortes de Apelaciones, que elaboraban una terna con nombres y, entre ellos, elegía el Presidente de la República.

Sin embargo, bajo ese mecanismo era común que los funcionarios tuviesen parentesco con miembros del Poder Judicial o con autoridades políticas, lo que ahora no será posible, pues la reforma los inhabilita al cambiar la designación de nombramientos a través de concurso público.

No obstante, el director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, expresó: "¿Se va a acabar el nepotismo al 100 por ciento? Eso hay que verlo, porque si bien el sistema de Alta Dirección Pública es mejor, el verdadero test de blancura de esta reforma no es el cambio de la ley, sino cuando observemos con lupa quiénes van a ganar esos primeros concursos, y si se repiten los mismos familiares de los notarios y los jueces".

Garantiza transparencia, pero "no desmantelará las utilidades millonarias" de los notarios

La reforma no sólo cambia el proceso de nombramientos de notarios, sino que también moderniza el sistema a través de la digitalización. Por ejemplo, sacar permisos de alteración de viviendas económicas o incluso hacer trámites del Código de Aguas se podrá realizar ahora en línea.

Además, la ley garantiza el acceso remoto a registros y sitios web informativos y exige a las notarías transparentar sus tarifas, que deben estar sujetas a máximos establecidos.

Por último, se termina con los cargos vitalicios para los notarios: deben retirarse a los 75 años y se establece una mejor atención para el público, entregando al Sernac la facultad de fiscalizar estas disposiciones y hacer las denuncias respectivas a la Fiscalía.

Ante esto, Lyon destacó que, "en términos de transparencia, la reforma es buena. La fijación técnica de tarifas máximas y la fiscalización del Sernac son buenas noticias para los usuarios, porque van a frenar el abuso directo en el mesón".

No obstante, "creer que esto va a desmantelar automáticamente las utilidades millonarias, no lo pienso... Mientras el Estado siga obligando a los ciudadanos a pasar por una notaría para validar cientos de trámites cotidianos que, perfectamente, podrían resolverse gratis con clave única o firma electrónica, el flujo de clientes va a seguir siendo gigantesco", afirmó el director de América Transparente.

Gobierno y Sernac destacan nuevas ventajas para los consumidores

En tanto, desde el Gobierno y el Sernac valoraron las nuevas disposiciones que tendrán los usuarios con la reforma notarial.

"Lo que van a poder hacer los consumidores es, primero, comparar (precios de servicio en las notarías). Y, en segundo lugar, cuando arrojen diferencias relevantes a esos precios, van a tener canales expeditos de denuncia a través del Sernac", dijo el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

"También se apunta a la digitalización de muchos de los procesos y a tener una relación automática u online entre la notaría, el Conservador de Bienes Raíces y el Servicio de Impuestos Internos", destacó.

En tanto, la directora nacional subrogante del Sernac, Carolina González, destacó: "La ley nos mandata a tener un rol activo en términos de fiscalización. Esta materia la hemos contemplado en nuestro plan de fiscalización para este año y, en este momento, nos encontramos haciendo un diagnóstico y un monitoreo de cómo el mercado hasta ahora se ha venido comportando".

"Hasta la fecha, hemos recibido alrededor de 60 reclamos que, básicamente, tienen relación con diferencias en los precios que han estado publicando las notarías", aseguró.

Para reclamar por incumplimientos o mala calidad del servicio, está disponible el sitio web sernac.cl y el canal telefónico 800 700 100.