Migraciones alerta por sitios falsos que cobran por trámites gratuitos

El Servicio Nacional de Migraciones advirtió sobre un aumento de páginas web y cuentas en redes sociales falsas que ofrecen gestionar trámites a personas extranjeras a cambio de dinero, en un contexto de alza de denuncias por posibles estafas.

Según informó el organismo, las alertas surgieron luego de que la identidad de la directora regional metropolitana, Carolina Rojas, fuera utilizada sin autorización por terceros que ofrecían supuestos servicios para agilizar procesos migratorios.

Rojas advirtió que se debe tener presente que "los funcionarios públicos atendemos solo en espacios oficiales como oficinas públicas y no a través de redes sociales; tampoco cobramos por los servicios entregados y lo único que las personas deben pagar son los derechos de sus visas, lo que se hace a través de la página web de la Tesorería General de la República y no mediante cuentas personales".

Desde la institución señalaron que este tipo de prácticas no es nuevo y que anteriormente ya se habían detectado situaciones similares, en las que se promete obtener resultados favorables en trámites que, en la mayoría de los casos, son gratuitos y deben ser realizados de manera personal.

El director nacional del servicio, Frank Sauerbaum, enfatizó que "sólo en las páginas del Servicio usted encontrará toda la información y, además, gratuitamente podrá acceder a toda la asesoría que se requiere".

El organismo recalcó que la única información válida sobre trámites migratorios está disponible en su sitio web oficial, serviciomigraciones.cl, y en sus cuentas verificadas en redes sociales, como Instagram @migracionescl.

Asimismo, se advirtió sobre los riesgos de entregar datos personales a terceros, ya que esto podría facilitar robo de identidad, fraudes o el uso indebido de información sensible.

"Es un llamado para que no arriesguen su dinero ni su situación migratoria, siempre en las páginas y redes sociales establecidas", recalcó Sauerbaum.

Finalmente, el servicio llamó a verificar las fuentes y a denunciar este tipo de situaciones, con el fin de evitar perjuicios económicos y resguardar los procesos migratorios.