Subdirector jurídico del SII: Palabras de Etcheberry sobre posibles filtraciones "provocan dolor"

Marcelo Freyhoffer, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), salió al paso en Cooperativa de las declaraciones del exdirector de la entidad, Javier Etcheberry, sobre posibles filtraciones en caso de que se apruebe el levantamiento del secreto bancario.

En una entrevista con La Tercera tras su polémica salida del cargo, Etcheberry puso en tela de juicio el sistema de control interno, asegurando que le da "susto" que el ente tenga mayores poderes.

En El Diario de Cooperativa, Freyhoffer replicó que "el director Etcheberry estuvo en los años 90, 12 años a cargo de la institución, volvió el año pasado, el 2024, estábamos todos los funcionarios trabajando muy bien con él, muy motivados, hubo una serie de logros que él mismo ha destacado, la creación de la Unidad de Crimen Organizado, el cumplimiento en terreno, que se fiscalizaba más decididamente los controles carreteros, etcétera".

"Durante su gestión elogió interna y externamente el quehacer del servicio, los niveles de avance informático que tenemos", recordó.

El subdirector jurídico dijo que "nos llama la atención, nos extraña y la verdad es que nos duele. Esta institución es eminentemente técnica, más del 99 por ciento de los funcionarios son de carrera, hay mucha profesionalización, formación especializada y muchas instrucciones que se aplican respecto del tema de los cumplimientos éticos y los cumplimientos de obligaciones funcionarios".

"Provocan un dolor, no solo por venir de un exdirector de Impuestos Internos, por lo inéditas que son, sino que además por lo emblemática de la figura del director Etcheberry", puntualizó.