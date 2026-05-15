TGR devolvió más de $494 mil millones en segunda etapa de la Operación Renta

La Tesorería General de la República realizó la devolución de más de 494 mil millones de pesos por excedentes del Impuesto a la Renta a 1,1 millones de contribuyentes que hicieron su declaración entre el 9 y el 23 de abril, en el marco de la segunda etapa de la Operación Renta 2026.

La mayor parte de las devoluciones correspondió a personas naturales, aunque también se efectuaron pagos a más de 100 mil empresas y personas jurídicas, por un monto superior a los 76 mil millones de pesos.

Durante esta segunda fase se aplicaron retenciones y compensaciones a más de 268 mil contribuyentes que mantenían deudas pendientes con el Estado, entre ellas créditos universitarios, multas, subsidios y pensiones de alimentos.

En el caso del Crédito con Aval del Estado (CAE), se realizaron descuentos y retenciones por más de 9 mil millones de pesos. También hubo retenciones a deudores del Fondo Solidario, que superaron los 8 mil millones.

Respecto a las pensiones de alimentos, la Tesorería retuvo más de 2.300 millones de pesos, medida que benefició a más de 14 mil personas.

Por otro lado, quienes realizaron su declaración entre el 24 de abril y el 8 de mayo recibirán su devolución el próximo 27 de mayo.