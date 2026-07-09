Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.0°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Sismos | 27-F

27-F: Reconstrucción del Mercado de Talcahuano comenzará en agosto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles se dio un paso importante hacia la reconstrucción definitiva del Mercado de Talcahuano, destruido por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010: se firmó un convenio con la empresa constructora Casaa para comenzar las obras en agosto.

El proyecto contempla una inversión de 17 mil millones de pesos, dos pisos, escaleras mecánicas y 160 locales distribuidos dentro de 7.000 metros cuadrados. 

"Este Mercado representa una tradición, un alma que viene haciendo esfuerzo y sacrificio por mantener Talcahuano hace más de 50 años (...) El Mercado tenía 95 locatarios con 145 locales, y ahora van a ser 160 locales, lo que nos va a permitir manejar más tranquilos las finanzas y mantenimiento", celebró Patricio Placencia, presidente de la Comisión para la Reconstrucción del icónico espacio.

 

contenido de servicio
Las + leídas