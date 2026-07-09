27-F: Reconstrucción del Mercado de Talcahuano comenzará en agosto

Este miércoles se dio un paso importante hacia la reconstrucción definitiva del Mercado de Talcahuano, destruido por el terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010: se firmó un convenio con la empresa constructora Casaa para comenzar las obras en agosto.

El proyecto contempla una inversión de 17 mil millones de pesos, dos pisos, escaleras mecánicas y 160 locales distribuidos dentro de 7.000 metros cuadrados.

"Este Mercado representa una tradición, un alma que viene haciendo esfuerzo y sacrificio por mantener Talcahuano hace más de 50 años (...) El Mercado tenía 95 locatarios con 145 locales, y ahora van a ser 160 locales, lo que nos va a permitir manejar más tranquilos las finanzas y mantenimiento", celebró Patricio Placencia, presidente de la Comisión para la Reconstrucción del icónico espacio.