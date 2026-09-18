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Tópicos: País | Sismos

Sismo irrumpió durante festejos de Fiestas Patrias en la zona central

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Movimiento tuvo epicentro en las cercanías de Farellones.

El temblor de magnitud 4,7 se registró a las 13:52 horas, con epicentro una profundidad estimada en 97,62 kilómetros.

Sismo irrumpió durante festejos de Fiestas Patrias en la zona central
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Un sismo de magnitud 4,7 irrumpió durante festejos de Fiestas Patrias en la zona central.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el temblor se registró a las 13:52 de la tarde, con epicentro a 4,24 kilómetros al noroeste de Farellones, Región Metropolitana; y con un hipocentro estimado en 97,62 kilómetros de profundidad.

De acuerdo a Senapred, el movimiento telúrico también fue percibido en las regiones de Valparaíso y O'Higgins.

La mayor intensidad fue en la comuna de Quillota con V grados Mercalli; mientras, en el resto de las comunas de Valparaíso se situó en IV grados Mercalli y la Región Metropolitana y O'Higgins en III grados.

Así quedó el desglose de las intensidades del temblor: 

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"El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred", indicó el organismo.

En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

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