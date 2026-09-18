Sismo irrumpió durante festejos de Fiestas Patrias en la zona central

Un sismo de magnitud 4,7 irrumpió durante festejos de Fiestas Patrias en la zona central.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el temblor se registró a las 13:52 de la tarde, con epicentro a 4,24 kilómetros al noroeste de Farellones, Región Metropolitana; y con un hipocentro estimado en 97,62 kilómetros de profundidad.

De acuerdo a Senapred, el movimiento telúrico también fue percibido en las regiones de Valparaíso y O'Higgins.

La mayor intensidad fue en la comuna de Quillota con V grados Mercalli; mientras, en el resto de las comunas de Valparaíso se situó en IV grados Mercalli y la Región Metropolitana y O'Higgins en III grados.

Así quedó el desglose de las intensidades del temblor:

"El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred", indicó el organismo.

En tanto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (Shoa) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.