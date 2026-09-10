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Tópicos: País

Tía Rica rematará departamento en Ñuñoa: ¿Cómo participar?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El organismo habilitó dos jornadas para que los interesados puedan conocer presencialmente el departamento antes de la subasta.

Tía Rica rematará departamento en Ñuñoa: ¿Cómo participar?
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La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), conocida popularmente como la "Tía Rica", rematará un departamento de 105 metros cuadrados ubicado en la comuna de Ñuñoa, con una postura mínima de $214.714.579.

El departamento está ubicado en Avenida Chile España, a pocos pasos de la estación Chile-España de la Línea 3 del Metro, y cuenta con dos dormitorios y tres baños.

La propiedad también considera un amplio balcón, además de un estacionamiento privado y una bodega.

El organismo también habilitó dos jornadas para que los interesados puedan conocer presencialmente el departamento antes de la subasta, que se realizará el jueves 1 de octubre, a partir de las 15:30 horas.

La primera jornada de visita se llevará a cabo el lunes 28 de septiembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas y entre las 14:00 y las 17:00 horas. La segunda, se realizará el martes 29 de septiembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Quienes estén interesados en participar pueden revisar las condiciones del proceso e inscribirse a través del sitio web de la DICREP, donde también se pueden revisar los antecedentes de la propiedad.

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