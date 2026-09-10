Tía Rica rematará departamento en Ñuñoa: ¿Cómo participar?

La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), conocida popularmente como la "Tía Rica", rematará un departamento de 105 metros cuadrados ubicado en la comuna de Ñuñoa, con una postura mínima de $214.714.579.

El departamento está ubicado en Avenida Chile España, a pocos pasos de la estación Chile-España de la Línea 3 del Metro, y cuenta con dos dormitorios y tres baños.

La propiedad también considera un amplio balcón, además de un estacionamiento privado y una bodega.

El organismo también habilitó dos jornadas para que los interesados puedan conocer presencialmente el departamento antes de la subasta, que se realizará el jueves 1 de octubre, a partir de las 15:30 horas.

La primera jornada de visita se llevará a cabo el lunes 28 de septiembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas y entre las 14:00 y las 17:00 horas. La segunda, se realizará el martes 29 de septiembre, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Quienes estén interesados en participar pueden revisar las condiciones del proceso e inscribirse a través del sitio web de la DICREP, donde también se pueden revisar los antecedentes de la propiedad.