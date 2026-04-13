La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que la jornada del martes en Santiago estará caracterizada por niebla en la mañana y una marcada caída de la temperatura.

En conversación con Lo Que Queda del Día, el meteorólogo Andrés Moncada explicó que "estamos esperando una irrupción de aire desde la costa bien importante: en la mañana tendremos niebla en gran parte de la Región Metropolitana, y en general va a ser un día bien nuboso, húmedo, fresco, con una temperatura máxima que desciende respecto de hoy".

"El llamado es a salir abrigado porque se va a sentir el bajón de las temperaturas para mañana martes", enfatizó.

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