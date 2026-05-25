Santiaguinos congelados: mínima rozó los 0°C en el centro y -1°C en comunas periféricas
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La Región Metropolitana despertó este lunes con una densa capa de escarcha y termómetros cercanos a los 0°C en varias comunas, obligando a los santiaguinos a recurrir nuevamente al vestuario de alto invierno.
De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la estación de Quinta Normal anotó una mínima de 0,4 °C a las 06:48 horas, mientras que sectores periféricos como Lampa, Colina y Pirque registraron heladas locales con marcas de hasta -1,2 °C.
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