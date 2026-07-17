Alcalde de Penco por marejada que arrasó Cerro Verde Bajo: "Esto fue mucho peor que un tsunami"

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, describió como una de las jornadas más duras que ha vivido la comuna la marejada que golpeó ayer el sector de Cerro Verde Bajo, en la entrada norte al puerto de Lirquén, donde olas de entre 8 y 10 metros de altura arrasaron con viviendas y la caleta de pescadores durante más de seis horas.

"Aquí fue peor que un tsunami", afirmó la autoridad en conversación con El Diario de Cooperativa, recordando que la comuna vivió el terremoto y tsunami de 2010.

Ayer el sistema frontal, relató, "comenzó a las 9 de la mañana con ráfagas de viento que deben haber superado los 100 kilómetros por hora, un oleaje que pasaba por arriba de las casas de dos pisos".

El balance en el sector es severo: 80 viviendas con daño importante y 12 con pérdida total, además del colapso del puente Melón, que según Vera "dejaría aislado a casi 2.000 personas" del acceso a la calle central del sector.

"El viento entró y reventó todo lo que está dentro y salió hacia la calle", describió el alcalde, quien también reportó el quiebre de muros de contención y la destrucción de embarcaciones que "las olas lo levantó y lo deja caer en el enrocado, con pérdida total".

La actividad pesquera de la zona quedó especialmente afectada. Los cuatro varaderos del sector están destruidos y un galpón sindical de 12 metros de altura fue arrasado por el mar.

"Es impresionante la imagen, estamos hablando de un galpón que el mar llegó al techo y lo rompió", dijo Vera, agregando que "ayer pescadores estaban llorando, destruidos".

En cuanto a las peticiones al gobierno, el alcalde fue directo: "Lo que yo espero es que el Presidente venga a hacer anuncios" y que estos incluyan un bono de emergencia para las 12 familias que perdieron su vivienda por completo.

"Tú le entregas a la persona, le depositas y la persona compra y construye", explicó, contrastando esa fórmula con la lentitud de otros mecanismos estatales.

También planteó que al menos seis viviendas ubicadas en la franja costera no deberían reconstruirse en el mismo lugar, por lo que pidió al Ministerio de Vivienda "un subsidio de arriendo" mientras se busca una solución definitiva, y al Ministerio de Obras Públicas la construcción de un enrocado y un rompeolas que la comuna reclama desde hace años.

Sobre la coordinación con Senapred, el alcalde contó que el organismo "me estaba pidiendo ayer a las 2 de la mañana que yo le fuera a hacer ficha a la gente para poder solicitar las planchas. Luego me están pidiendo casa por casa ficha", cuestionó, pidiendo "una gestión más rápida" acorde a la urgencia de las familias afectadas.

Pese al golpe, Vera destacó la capacidad de recuperación de los vecinos: "Si ustedes vienen a la comuna, está el 100% de las viviendas recuperadas. Yo pido que el Estado vaya al mismo ritmo que van los pobladores".