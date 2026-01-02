Alerta por calor extremo en el sur: La Araucanía espera hasta 38°C

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por temperaturas extremas que afectará a cuatro regiones del sur, desde La Araucanía y Aysén, situando a la primera en el epicentro del riesgo, donde se esperan máximas de hasta 38°C para este sábado 3 y domingo 4 de enero.

Ante este escenario, las autoridades activaron la Alerta Amarilla regional debido al riesgo inminente de propagación de incendios forestales y al peligro que el calor representa para la salud de la población.

El director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb, detalló que "las temperaturas que podrían alcanzar 38° en el valle, con especial énfasis en el sector de Malleco y en las comunas precordilleranas, que podrían llegar hasta los 35°".

La autoridad instó a la ciudadanía a evitar cualquier conducta de riesgo, como la quema de basura o matorrales, prácticas que históricamente han originado grandes siniestros.

De hecho, la preocupación no es infundada: en las últimas horas se combatió una incendio forestal de magnitud en Angol, la cual interrumpió la conectividad con Los Sauces. Aunque la alerta roja en esa zona fue levantada recientemente, las brigadas de emergencia permanecen en estado de máxima vigilancia.

Prohíben totalmente el uso de fuego

En el sector agrícola, la situación ha generado un intenso debate sobre el uso del fuego técnico. Pese a las presiones de algunos sectores por autorizar quemas controladas, la autoridad regional adoptó la determinación drástica de prohibirlas totalmente.

Esta medida fue respaldada categóricamente por la Asociación de Agricultores Unidos de la región. Su presidente, Camilo Guzmán, advirtió que "no es la fecha para pensar siquiera en usar el fuego. En plena temporada de cosecha, con rastrojos secos y maquinaria en faena, el fuego no es una herramienta de manejo; es un riesgo alto para el campo y el mundo rural".

El dirigente fue enfático al rechazar el llamado de otros gremios a realizar fuego técnico en enero, calificándolo como improcedente y peligroso.

Otras marcas inusuales en Los Ríos y Los Lagos

Finalmente, el fenómeno climático se extenderá más allá de La Araucanía. En las regiones de Los Ríos y Los Lagos, los termómetros superarán los 36°C, una cifra inusual para ciudades como Valdivia, que registrará esta marca histórica durante ambas jornadas del fin de semana.

Hacia el interior de la Región del Biobío, el panorama es similar: en Los Ángeles se espera que el calor escale desde los 33°C actuales hasta los 35°C durante el sábado, obligando a residentes y turistas a extremar las medidas de hidratación y protección en todo el tramo sur del país.