El meteorólogo Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, pronosticó en Cooperativa que las temperaturas alcanzarán los 33 y 34 grados este viernes y sábado en la Región Metropolitana, mientras que la máxima de este miércoles llegó a los 27,7 grados Celsius.

"Tenemos un aviso de altas temperaturas para este fin de semana, viernes y sábado, que va a ir desde la Región de Coquimbo hasta la Metropolitana. Los sectores precordilleranos de Valparaíso van a estar entre los 34 y los 36, y nosotros, en el sector interior, vamos a estar en torno a los 33, 34 grados fácilmente en la Región Metropolitana", afirmó.

