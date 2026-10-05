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Tópicos: País | Tiempo

Armada advierte sobre posibles trombas marinas entre Maule y La Araucanía

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Centro Meteorológico de la Armada emitió un aviso sobre posibles trombas marinas entre las regiones del Maule y La Araucanía.

El capitán de corbeta Gonzalo Bertolotto, jefe del Centro Meteorológico de la Armada en Talcahuano, explicó que esta advertencia "es válida desde el día martes 6 de octubre a las 09:00 horas hasta el día miércoles 7 de octubre a las 23:00 horas", y obedece "al ingreso de un sistema frontal que generará una condición de inestabilidad".

El fenómeno implica "probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas y probables tormentas eléctricas", de modo que "la autoridad marítima llama al autocuidado, a evitar conductas temerarias y a mantenerse informado por canales oficiales", indicó el uniformado.

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