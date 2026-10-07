Balance de sistema frontal: 20 viviendas con daños a nivel nacional
Las lluvias que aquejan a la zona centro sur del país no han motivado -por el momento- a emitir órdenes para evacuar, afirmó Interior.
"La respuesta a la emergencia ha sido la adecuada, (aunque en la RM) se ha verificado un caudal importante en el río Mapocho en Talagante", dijo el subsecretario Máximo Pavez.
Senapred recordó que todavía están vigentes los avisos por "precipitaciones moderadas a fuertes, vientos, probables tormentas eléctricas con granizo y un alto riesgo de remoción en masa en sectores precordilleranos".