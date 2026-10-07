Balance de sistema frontal: 20 viviendas con daños a nivel nacional

El Gobierno realizó esta jornada un balance de las afectaciones por el sistema frontal que ha afectado a la zona centro sur del país, que -sin embargo- no ha motivado por el momento el envío de alertas SAE para evacuaciones, afirmó.

En la sede del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que, "pese a la gran cantidad de agua que ha caído hasta el minuto, no se registran situaciones de emergencia ni se han activado el envío de alertas SAE".

"En general, la respuesta a la emergencia ha sido la adecuada, (aunque en la Región Metropolitana) se ha verificado un caudal importante en el río Mapocho en Talagante, que podría eventualmente afectar el campamento Ribera de Río, tal cual como sucedió en el evento del mes de julio", agregó.

Sin embargo, el balance contabilizó 20 viviendas a nivel nacional con daños menores.

En tanto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, comunicó que "permanecen vigentes los avisos de la Dirección Meteorológica de Chile respecto de precipitaciones moderadas a fuertes, vientos, probables tormentas eléctricas con granizo y un alto riesgo de remoción en masa en sectores precordilleranos".