Clínica UC Christus suspendió atenciones este viernes tras aluvión

La Clínica UC Christus suspendió sus atenciones de urgencia, consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios durante este jueves y mañana viernes, tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.

A través de un comunicado, el recinto detalló que "los pacientes hospitalizados se encuentran a salvo y continúan recibiendo atención por parte de nuestros equipos clínicos. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar evacuaciones".

Junto a esto, realizaron un llamado a pacientes y a la comunidad a no acudir al recinto mientras siga la emergencia.