Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago12.0°
Humedad85%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Tiempo

Clínica UC Christus suspendió atenciones este viernes tras aluvión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Clínica UC Christus suspendió sus atenciones de urgencia, consultas médicas, exámenes y procedimientos ambulatorios durante este jueves y mañana viernes, tras el aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo.

A través de un comunicado, el recinto detalló que "los pacientes hospitalizados se encuentran a salvo y continúan recibiendo atención por parte de nuestros equipos clínicos. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar evacuaciones".

Junto a esto, realizaron un llamado a pacientes y a la comunidad a no acudir al recinto mientras siga la emergencia.

contenido de servicio
Las + leídas