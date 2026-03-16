Cortes de luz, viviendas y colegios con daños debido al sistema frontal

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó esta tarde -con base en información proporcionada por la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) más de 20 mil clientes sin suministro, desde la Región del Maule hacia el sur; situación vinculada con el sistema frontal que afecta a la zona.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que hay "22 viviendas con daño menor" (siete en Ñuble y 15 en Biobío), "mientras que otras 29 se mantienen bajo evaluación por parte de los organismos locales".

Además, siete establecimientos educacionales presentan daños de distinto grado.

Asimismo, la conectividad vial ha sufrido interrupciones por "deslizamientos y caídas de árboles", lo que ha obligado al despliegue de maquinaria y personal de Carabineros para regular el tránsito.

Cebrián llamó a la precaución, ya que se pronostica "el ingreso de un nuevo sistema a la Región de Magallanes para este martes, el cual se desplazará hacia el norte en los siguientes días".

Con más de 20 mil clientes sin luz y 22 viviendas dañadas, el sistema frontal mantiene en alerta al centro-sur del país.

El director regional de Senapred Maule, Carlos Bernales, dijo que en la zona ha habido "precipitaciones promedio en el valle de entre 30 a 40 milímetros en las últimas 24 horas, y en la alta cordillera de entre 80 a 90 milímetros", pero "el sistema frontal ya va en declive".

La situación más crítica se registró en la comuna de Linares, donde los pobladores reportaron la inundación de más de 40 viviendas, emergencia ligada a la construcción de un supermercado, cuyas obras bloquean las vías naturales de evacuación de aguas lluvias.

El riesgo en Biobío

En el sector de Lirquén, comuna de Penco, las lluvias levantan alertas por un alto riesgo de desprendimiento de tierras debido a la pérdida del anclaje natural de las raíces de los árboles, como consecuencia de los incendios de enero.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien se trasladó a la zona, advirtió medidas preventivas urgentes: "En dos semanas más vamos a tener lluvias fuertes, y esta lluvia nos generó 22 viviendas que tenemos en zona de riesgo... Tenemos que relocalizar mañana a esas familias", señaló.