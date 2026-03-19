¿Cuándo comienza el otoño 2026 en Chile y por qué ocurre el equinoccio?

El verano llega a su fin esta semana con la llegada del equinoccio de otoño, fenómeno astronómico que marcará el inicio de la nueva estación en el hemisferio sur.

El evento ocurrirá este viernes 20 de marzo a las 11:47 horas, momento en que comenzará oficialmente el otoño en Chile, según confirmó el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

Desde el organismo explicaron que "debido a que la Tierra orbita el Sol con una inclinación de 23,5 grados, los hemisferios se alternan para recibir la radiación solar de manera directa", lo cual ocurre solo en dos momentos del año, cuando "la posición en la órbita y la inclinación axial coinciden para que el Sol se sitúe exactamente sobre el ecuador, equilibrando la duración del día y la noche en todo el planeta".

Finalmente, el SHOA precisó que "los equinoccios ocurren simultáneamente en ambos hemisferios", por lo que mientras el hemisferio sur da inicio al otoño, el hemisferio norte recibe la primavera.