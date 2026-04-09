La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó de una caída gradual en las temperaturas de la zona central, impulsado por el ingreso de aire costero a la cuenca de Santiago.

Según explicó el meteorólogo Andrés Moncada en Lo Que Queda del Día, para este viernes se espera que el termómetro ronde los 24 grados, consolidando una tendencia descendiente debido a una baja segregada que intensificará la entrada de nubosidad.

"Mañana va a ser un poquito más fresco que el día de hoy; va bajando la cosa", señaló el experto, quien además anticipó la probabilidad de chubascos débiles y tormentas eléctricas en sectores cordilleranos entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins.

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