Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

El otoño se siente en la zona central: Meteorología confirmó baja de las temperaturas

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (referencial)
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó de una caída gradual en las temperaturas de la zona central, impulsado por el ingreso de aire costero a la cuenca de Santiago.

Según explicó el meteorólogo Andrés Moncada en Lo Que Queda del Día, para este viernes se espera que el termómetro ronde los 24 grados, consolidando una tendencia descendiente debido a una baja segregada que intensificará la entrada de nubosidad.

"Mañana va a ser un poquito más fresco que el día de hoy; va bajando la cosa", señaló el experto, quien además anticipó la probabilidad de chubascos débiles y tormentas eléctricas en sectores cordilleranos entre las regiones de Coquimbo y O'Higgins.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados