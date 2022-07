Esta noche puede volver a caer nieve en la zona precordillerana de Santiago

El meteorólogo Eduardo Sáez proyectó que esta noche "es probable" que vuelva a caer nieve en la zona precordillerana de la Región Metropolitana, aunque descartó que ocurra lo mismo en la zona oriente de la capital.

Lo anterior se debe a que "la temperatura está muy alta" en Santiago en comparación con esta mañana, "cuando la isoterma cero iba a estar muy baja", según explicó en Una Nueva Mañana.

De todas formas, esto "no significa que haya terminado la lluvia", sostuvo el meteórologo, ya que el evento dejará una lluvia "no tan intensa, pero sí chubascos dispersos" en diferentes lugares de la zona central, acompañados de "la posibilidad de tormenta eléctrica".

"Probablemente en la noche, bien avanzado hacia la madrugada, podríamos tener algunas precipitaciones pero la isoterma cero va a estar relativamente alta", dijo Sáez, agregando que "podría caer agua nieve en la noche, pero es bien difícil que vuelva a caer nieve en la capital".

En cuanto a la zona precordillerana de esta "sí va a volver a caer algo en la noche, así como se manifestó en la mañana", sostuvo. En ese momento, según explicó, la altura de la isoterma "estaba entre 900 a 1.000 metros, y eso más o menos tiende a mantenerse" durante todo el día.

Finalmente, el meteorólogo acotó que en Santiago "vamos a tener un alza de temperaturas con estos claros de sol que tenemos momentáneamente, hasta que vuelva a llover", y detalló que el agua caída fue de 16,7 milímetros durante el evento de la noche y madrugada.

ONEMI PIDE ALEJARSE DE LA CORDILLERA

A su vez, el jefe de Alerta Temprana de la Onemi, Miguel Ortiz, remarcó en El Diario de Cooperativa que "la Dirección Meteorológica nos ha dicho que se mantiene la condición de nevadas de características normales a moderadas" entre las regiones de Coquimbo y del Biobío por el resto de esta jornada.

En el caso de la capital, "en algunos sectores dejó de precipitar, pareciera que está un poco más despejado, pero viene el paso de la segunda banda posfrontal, que va a traer precipitaciones y podría generar nuevamente precipitaciones en precordillera y cordillera", adelantó.

Dado este pronóstico, "el llamado es a no transitar de forma innecesaria, no ocupar los vehículos cuando los cauces ya se empiecen a activar, y lo principal es no internarse en los sectores precordilleranos y cordilleranos".

"La semana pasada, producto del sistema frontal anterior, que además venía con marejadas, vimos a gente en el borde costero tratando de tomarse la mejor fotografía (...) esa es una situación de riesgo innecesario. Lo mismo que querer subir a la precordillera para captar la mejor fotografía de las nevadas; es una irresponsabilidad que queremos evitar", remató.

PRONÓSTICO DE LOS PRÓXIMOS DÍAS

Sáez explicó que en la tarde del viernes "todavía queda una posibilidad de chubascos" en Santiago, aunque enfatizó que todas las lluvias de dicha jornada "se concentran en el norte", poniendo atención en las regiones de Coquimbo y Atacama.

"El fin de semana volvería a la calma, las únicas precipitaciones estarían desde el domingo en sectores de la Región del Maule hacia el sur, probablemente alcanzando a Rancagua", dijo.

En miras de la próxima semana, Sáez manifestó que "el lunes en la madrugada se ve un chubasco para Santiago", pero luego "vamos a entrar en un periodo de receso de precipitaciones", según proyectó.

Respecto a la preocupación por eventuales aluviones en el norte, indicó que han habido "crecidas de algunas quebradas en Coquimbo", por lo que en la Región de Atacama "es cosa de horas para que empiece a recibir mayor cantidad de agua".

"La parte positiva, va a caer nieve, así que las crecidas de caudales no van a ser tan intensas. Pero sí probablemente, donde ya se había inundado, va a volver a llover y como los suelos están saturados el agua se va a mantener en la superficie durante más tiempo, yo ahí pondría principalmente el foco", destacó.