Grúa de construcción cedió por el intenso viento y cayó sobre viviendas

Un impactante hecho se registró en una zona residencial de la comuna de Coquimbo, donde producto del intenso viento, una grúa pluma de construcción cayó sobre tres viviendas, causando la destrucción de dos vehículos y arrastrando parte del tendido eléctrico.

El acontecimiento se produjo en la esquina de las calles Serrano con Condell, a donde Bomberos acudió para efectuar las labores respectivas. También arribó el alcalde Alí Manouchehri, quien informó que, pese a la gravedad de los daños, no se registraron personas lesionadas ni fallecidas.

El delegado presidencial Víctor Pino señaló que ya ordenó "las fiscalizaciones e investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de este incidente".

"Hay un mandato por parte del Serviu para que todas las grúas estén debidamente resguardadas, justamente para evitar este tipo de situaciones. Hemos tenido vientos bastante fuertes e intensos en la comuna de Coquimbo, lo que lamentablemente generó esta dificultad", afirmó.

No obstante, en el sector también existe otra grúa de similares características.

Por ello, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, precisó que "vamos a tomar todas las medidas preventivas y lo que obviamente el manual también nos indica para evitar estos daños, evitar estos accidentes. Pero obviamente vamos a tomar todos los resguardos necesarios".