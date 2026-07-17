¿Hasta cuándo lloverá?: Eduardo Sáez explicó cómo continuará el "tren atmosférico" en los próximos días

El sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país está en su fase más intensa.

Según explicó el meteorólogo Eduardo Sáez en Una Nueva Mañana, las precipitaciones continuarán con fuerza durante la jornada de este viernes, para luego dar paso a un fin de semana marcado por un fenómeno "anómalo" que ingresará por el norte y una seguidilla de nuevos frentes que mantendrán una primera quincena de julio sumamente lluviosa.

El pulso más fuerte se vive este viernes

De acuerdo con el experto, el actual evento meteorológico está dejando importantes montos de agua acumulada, destacando sectores de Viña del Mar que ya registran cerca de 150 milímetros.

Para la Región Metropolitana, la jornada de hoy será clave antes de que el sistema comience a declinar el sábado por la mañana.

"Como ya llevamos entre 40 y 50 milímetros en el centro de Santiago, hay que pensar que todavía podemos agregarle 50-60 milímetros más a lo que ya llevamos acumulado. Así que por eso hablábamos de montos de lluvia que para todos estos días podrían acercarse a 150-200 milímetros sin problema", explicó Sáez.

El especialista advirtió que la tarde de este viernes será compleja, por lo que llamó a la precaución: "Hoy día a cuidarse, a protegerse, no salgan si no es necesario porque hay un momento en la tarde que la lluvia se va a poner más 'catete' todavía".

Asimismo, anticipó que la madrugada del sábado se pondrá "pesada" en el tramo entre San Felipe y Vicuña.

Sábado de tregua en el centro y un "anómalo" domingo en el norte

Para el sábado, el pronóstico indica que las precipitaciones disminuirán notablemente en la zona central, concentrándose de manera más suave principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

En el resto del tramo, de Valparaíso a La Araucanía, las lluvias serán débiles e incluso podrían parar definitivamente en la costa.

Sin embargo, el domingo ingresará un nuevo sistema frontal con características muy poco habituales para el territorio nacional.

"Este va a entrar por el norte. Nosotros siempre estamos acostumbrados a ver los sistemas frontales que pasan de sur a norte; este va a avanzar de norte a sur. Por lo tanto, va a golpear muy fuerte en la mañana del domingo la región de Coquimbo y en la tarde también alcanzaría la región de Atacama", detalló el meteorólogo.

Este pulso generará lluvias muy intensas en sectores como Alto del Carmen y Vicuña, mientras que a la Región Metropolitana llegará recién en la noche del domingo hacia el lunes, pero sólo en forma de chubascos débiles.

Seguidilla de frentes para la próxima semana

Tras el evento del domingo, el país experimentará una breve pausa de entre 12 y 18 horas, la cual terminará rápidamente con la llegada de nuevos sistemas frontales debido a la alta disponibilidad de vapor de agua en la atmósfera.

Sáez detalló el calendario meteorológico para los días siguientes:

Martes : llegada de un nuevo sistema frontal que afectará desde la región de Coquimbo hacia el sur.

: llegada de un nuevo sistema frontal que afectará desde la región de Coquimbo hacia el sur. Miércoles: ingreso de otro frente que avanzará de sur a norte, alcanzando el límite de la Región Metropolitana.

A pesar de la espectacularidad de los montos, Sáez matizó la situación señalando que la duración de estos frentes era normal antes de la década del 2000, asemejándose a los años 1982, 1987 o 1993.

Lo excepcional hoy radica en el volumen de agua en corto tiempo y la llegada de lluvias tan al norte.

"Lo otro es el volumen de agua porque también pensemos que en este momento estamos con un 'Niño' excepcional, es un fenómeno del Niño muy potente, por lo tanto existe mayor disponibilidad de vapor de agua para poder inyectarle a los sistemas frontales", concluyó, destacando de igual forma una noticia positiva: el evento se está desarrollando con una isoterma cero baja, lo que favorece la acumulación de nieve en cordillera.