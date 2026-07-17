11:51 - | Ministro (s) Bolívar: La emergencia la dirige, la controla y la conduce el Ministerio del Interior a través de Senapred, y las Fuerzas Armadas en su rol de apoyo prestan los medios disponibles

11:51 - | Ministro (s) de Defensa y respuesta ante desastres: El país ha aprendido muchísimo en los últimos años (...) Probablemente hay un antes y un después a partir del terremoto del 2010

11:49 - | Ministro (s) Bolívar detalla apoyos: Principalmente evacuaciones preventivas. Lo vimos en Talagante, en la zona de Quilpué, en la Región de O'Higgins, en la ribera del río Cachapoal (...) En Angol también se hicieron evacuaciones preventivas

11:48 - | Ministro (s) de Defensa: El Ejército en forma preventiva desplegó medios en Alto del Carmen, en previsión de alguna posibilidad de que esa zona quedara aislada

11:48 - | Ministro (s) Bolívar por sistema frontal: Las Fuerzas Armadas en general han estado trabajando en preparación para este evento climático desde el lunes, cuando se dieron las instrucciones y se firmó el decreto de emergencia [MINUTO A MINUTO%uD83C%uDF27%uFE0F] Ministro (s) Bolívar por sistema frontal: Las Fuerzas Armadas en general han estado trabajando en preparación para este evento climático desde el lunes, cuando se dieron las instrucciones y se firmó el decreto de emergencia https://t.co/kLOQ6w4IFf pic.twitter.com/643ag62EtL — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

11:44 - | Ministro (s) de Defensa, Cristian Bolívar: Quisiera expresar a nombre del Gobierno y del Ministerio de Defensa nuestras sentidas condolencias por los tres fallecimientos que han sido reportados hasta ahora

11:44 - | Ministro de Defensa Nacional subrogante, Christian Bolívar: Lo importante ha sido tener las unidades desplegadas de forma preventiva (...) También se han realizado evacuaciones importantes [MINUTO A MINUTO%uD83C%uDF27%uFE0F] Ministro de Defensa Nacional subrogante, Christian Bolívar: Lo importante ha sido tener las unidades desplegadas de forma preventiva (...) También se han realizado evacuaciones importantes https://t.co/WoFHXvthxL pic.twitter.com/mFajRKRFks — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

11:29 - | Eduardo Sáez: El tercer sistema frontal empezará el martes y afectará de Coquimbo al sur

11:27 - | Eduardo Sáez: El próximo sistema frontal entrará desde el norte y golpeará muy fuerte la mañana del domingo en Coquimbo y en la tarde a la Región de Atacama

11:22 - | Eduardo Sáez: las lluvias perderán fuerza el sábado entre Valparaíso y La Araucanía. Sólo se mantendrá en el norte.

11:21 - | Me sorprende cómo las herramientas meteorológicas han ido evolucionando y han logrado tener más precisiones sobre los pronósticos

11:21 - | Esta tarde el sector cordillerano de Coquimbo tendrá un pulso más fuerte de lluvia, advierte Sáez en Cooperativa

11:20 - | Meteorólogo Eduardo Sáez: Santiago lleva casi 50 milímetros de agua acumulada

11:17 - | Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), 295.731 hogares están sin suministro eléctrico, concentrados principalmente en las regiones de La Araucanía (108.236), Valparaíso (77.633), Biobío (34.444), Coquimbo (24.892) y RM (23.577)

11:13 - | Reunión en Minagri: las autoridades evalúan decretar zona de emergencia junto a la Dirección General de Aguas (DGA) en Petorca y Combarbalá debido a la preocupante crecida en los cauces de los ríos. El monitoreo oficial se mantiene activo entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos

11:11 - | La Región de Valparaíso registra cerca de 106.000 hogares sin luz, concentrándose los mayores problemas en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué

11:11 - | En el cerro Merced de Valparaíso, un derrumbe destruyó al menos dos viviendas de material ligero, las cuales se encontraban deshabitadas

11:10 - | El estero Marga Marga en Viña del Mar presenta un aumento significativo en su volumen

11:09 - | El servicio de tren Limache-Puerto (Metro de Valparaíso) se encuentra completamente interrumpido debido a un corte en el suministro de energía eléctrica %uD83D%uDE86 #EFEInforma 10:59



Debido a una interrupción en el suministro eléctrico producto de las condiciones climáticas, el servicio se encuentra temporalmente suspendido.



Los trenes avanzarán hasta la próxima estación para permitir el descenso seguro de los pasajeros, mientras%u2026 pic.twitter.com/9THhpGI46J — Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 17, 2026

11:04 - | Pedro Carvajal relató a Cooperativa que fue arrastrado por el mar dentro de su propia casa mientras tomaba desayuno: Pescador sobrevivió a las marejadas: "El agua me dio dos vueltas dentro de la casa" https://t.co/rbouYVc1rc pic.twitter.com/PIRLPLjkvK — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

11:01 - | [En vivo] Gobernador Orrego: Lo que le pedimos a la gente es colaboración, autocuidado y corresponsabilidad; no exponerse a situaciones innecesarias de riesgo. Si usted puede estar en la casa, que se quede, no hay ningún problema. La ciudad está resistiendo bien, pero se nos viene lo más fuerte el resto del día

10:56 - | [En vivo] Gobernador Orrego: Se dice que entre ahora y las 12:00 del día va a llover cerca de 40 milímetros, lo que es mucha agua en Santiago. Llevamos 38 (mm) entre el día de ayer y esta madrugada, así que se nos viene un día muy pero muy lluvioso en la capital

10:53 - | [En vivo] Gobernador Orrego desde Cerrillos: Estamos procediendo a una evacuación preventiva de una parte del campamento América Indígena, con cerca de 600 familias que están en la ladera de la Autopista del Sol o Autopista 78, con algún tipo de riesgo de derrumbe. Ya habíamos evacuado a cerca de 2.000 personas en Talagante, se evacuó también a alguna gente en Puente Alto, y esta es la nueva evacuación que estamos haciendo en la Región Metropolitana

10:49 - | [En vivo] Gobernador metropolitano, Claudio Orrego: Estamos con distintos procesos de alcantarillados que se han reventado y se ha mezclado el agua lluvia con aguas servidas. De hecho, en Estación Central tuvimos que clausurar la calle Aeropuerto

10:40 - | Presidencia informó que, por motivos de agenda, se canceló la actividad de José Antonio Kast prevista en Tomé (Región del Biobío)

10:38 - | La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, pidió "elevar la categoría de alerta para priorizar mejor los recursos"

10:30 - | Según detalló el jefe comunal, el tránsito en el borde costero de Concón se cerró debido al riesgo generado por los deslizamientos de tierra: El alcalde de Concón, Freddy Ramírez, informó que el #SistemaFrontal obligó al cierre total del borde costero como medida preventiva https://t.co/PPuB1Ycffd pic.twitter.com/zyTlTXjuh1 — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

10:29 - | Debido a la caída de un árbol sobre las vías en el tramo comprendido entre las estaciones El Salto y Quilpué, el servicio de Tren Limache-Puerto opera de manera transitoria con una frecuencia reducida de aproximadamente 30 minutos #EFEInforma | 10:10hrs.



Debido a la caída de un árbol sobre la vía entre El Salto y Quilpué, el servicio se encuentra operando de manera transitoria con una frecuencia aproximada de 30 minutos.



Los trenes circulan por una sola vía entre ambas estaciones, mientras nuestros%u2026 pic.twitter.com/hkfnMZ4oKs — Tren Limache-Puerto (@EFEValparaiso) July 17, 2026

10:24 - | Despliegue de ayuda en Penco: se alista el ingreso de personal para aplicar la ficha FIBE a los damnificados, mientras se espera el arribo del Presidente Kast a la zona afectada por la catástrofe

10:23 - | Se reportan rodados y remociones en masa al interior del Valle de Elqui debido a las intensas lluvias

10:22 - | Destrucción de comercio en Coquimbo: en el sector costero de Peñuelas, las marejadas y ráfagas destruyeron por completo la discoteca y restaurante OVO, sin registrarse personas lesionadas

10:21 - | Coquimbo: en la playa La Herradura encalló una barcaza producto del fuerte viento y las marejadas

10:19 - | Carabineros mantiene bajo control los tres sectores de acceso al Campamento Ribera del Río Mapocho (Talagante) para evitar reingresos de riesgo

10:18 - | El municipio de Talagante dispuso tres albergues. Uno de los recintos, la Escuela Manuel Rodríguez, ya se encuentra completamente lleno, mientras que el Liceo Grecia y el Liceo Bicentenario aún cuentan con capacidad

10:15 - | Campamento Ribera del Mapocho (Talagante): El caudal del río ha aumentado al menos tres veces su nivel normal, amenazando a un asentamiento censado por Carabineros con 600 viviendas y cerca de 2.000 personas

10:08 - | Región Metropolitana: Se han registrado más de 30 milímetros de agua y se proyecta que el total alcance hasta los 90 milímetros

09:58 - | En la Región Metropolitana, el foco está en el río Mapocho, donde se realizó una evacuación preventiva -descrita por el Presidente Kast como "pseudo voluntaria- de personas instaladas en asentamientos irregulares en el lecho del río, con perímetro custodiado por Carabineros y personal militar

09:56 - | Coquimbo es la región donde se concentra la mayor atención de Senapred para la jornada: ya se registran 158 personas aisladas por la activación de quebradas en varias comunas, y el organismo proyecta que el peak de intensidad del sistema frontal -según la Dirección Meteorológica- se presentará hoy en esta región, junto con el tramo hasta O'Higgins

09:56 - | Según Senapred, hay 466 personas albergadas -la mayoría por evacuaciones preventivas de asentamientos precarios en la Región Metropolitana-, 158 aisladas (principalmente en Coquimbo por activación de quebradas), cinco viviendas destruidas, 96 con daño mayor, 700 con daño menor y 330 en evaluación

09:48 - | Persisten además cortes de suministro eléctrico: de 600.000 clientes sin luz durante la noche se bajó a 300.000 esta mañana, con más de 2.600 cuadrillas desplegadas en el país

09:47 - | El balance que entregó a primera hora de este viernes la directora de Senapred, Alicia Cebrián, junto al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dio cuenta de 79 damnificados en las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins

09:46 - | A nivel nacional, los fallecidos por el sistema frontal son un trabajador al que se le cayó un árbol cuando estaba despejando una carretera en el Biobío; un hombre que se resbaló y cayó al suelo mientras estaba limpiando las canaletas en el tejado de su casa en La Araucanía y otro hombre que sufrió una descarga eléctrica en Santiago.

09:45 - | Rodrigo Vera detalló pérdida total de 12 viviendas, 80 con daño mayor y el colapso del puente Melón, que deja aislados a cerca de 2 mil vecinos: Alcalde de Penco por marejada que arrasó Cerro Verde Bajo: "Esto fue mucho peor que un tsunami, los pescadores lloraban, están destruidos" https://t.co/E4BMPYPOaJ pic.twitter.com/aF84mkSQ3E — Cooperativa (@Cooperativa) July 17, 2026

09:44 - | A primera hora de este viernes, el Presidente José Antonio Kast, en ruta hacia el Maule y el Biobío, defendió la respuesta del Gobierno y detalló que liderará reuniones operativas con los gabinetes regionales y alcaldes de las zonas más damnificadas