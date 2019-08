Julio terminó como uno de los más secos en décadas en la zona central

Julio de 2019 finalizó con 8,4 milímetros de agua caída en la zona central, convirtiéndolo en el cuarto más seco desde 1973, según la estación Rodelillo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en Valparaíso.

El meteorólogo de la Oficina de Servicios Climatológicos de la DMC, José Vicencio, explicó a El Mercurio que esta cifra se enmarca en la tendencia a la baja de las lluvias en las últimas décadas debido a una menor cantidad de sistemas frontales en la zona central, que se destacó por última vez en 2012, cuando cayeron apenas 0,1 milímetros.

"No es sólo en este julio, sino que viene ocurriendo durante el invierno desde 2010 a la fecha. Este fenómeno ha estado asociado al cinturón de tormentas que da vueltas al planeta, y que en esta estación del año normalmente se desplaza hacia nuestras latitudes, se aprecia de manera muy frecuente más cerca del circulo polar", detalló.

Por lo demás, el meteorólogo atribuyó este fenómeno al cambio climático en un 20 por ciento, mientras que "el resto parece ser variabilidad natural que aún no está del todo clara".

En tanto, el investigador Patricio González, de la Universidad de Talca, sostuvo que "la zona central está cambiando su estructura climática a un estado semiárido, más rápido de lo que pronosticaron los modelos en el siglo XX", por lo tanto, consideró que "urge adelantar estrategias de adaptación".

Producto la muerte de ganado caprino en medio de esta sequía, el Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola en la Región de Coquimbo, donde las estaciones de La Serena y Vicuña no registraron caída de agua en el mes recién finalizado.

Un panorama similar se registra en el valle de Putaendo, donde 2.500 animales han muerto este invierno, por lo que crianceros se organizan para que el Gobierno también declare emergencia agrícola en la comuna, según el matutino.

El pronóstico para la primavera

En su informe emitido este miércoles, la DMC pronostica que el déficit de lluvias se mantendrá entre el valle del Elqui y Curicó entre agosto y octubre, mientras que es probable que se presente una condición normal entre el sur del Maule y el interior del Biobío en ese período.

En el caso particular de Santiago, se espera que llueva menos de 37 milímetros, mientras que en Curicó deberían caer menos de 122 milímetros de agua, pero no se descarta que pudiera no precipitar en absoluto.

De presentarse esa situación, la capital estaría entre su primer y cuarto año más seco, y Curicó superaría sus registros especialmente negativos de 1968 o 1998.

Los índices de esta última ciudad se viven en medio de la sequía más prolongada en 118 años en la Región del Maule, luego de que su capital, Talca, sufriera su tercer julio más seco desde 1950.