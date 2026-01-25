Meteorología emitió aviso por tormentas eléctricas en cinco regiones del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso por probables tormentas eléctricas que podrían afecta a cinco regiones del país durante las próximas horas.

Según el organismo, el fenómeno estaría asociado al desarrollo de una "baja segregada", condición atmosférica que favorece la inestabilidad y la formación de nubes convectivas. Este tipo de sistema es definido como "una masa de aire frío comparada a las temperaturas de la superficie", lo que genera contrastes términos propicios para tormentas.

Con estos antecedentes, la DMC señaló que el evento podría desarrollarse entre la Región de Coquimbo hasta Maule, desde la tarde de este domingo y extenderse hasta la madrugada del lunes 26. Por lo que llamó a la población a mantenerse informada de posibles cambios en las condiciones del tiempo.

En cuanto a las zonas con mayor probabilidad de tormentas eléctricas, se consideran sectores cordilleranos de Coquimbo; en Valparaíso, podría presentarse en el litoral, la cordillera y la cordillera de la costa; en RM, se ve probabilidad para todo el territorio, mientas que O'Higgins y Maule podría afectar a la totalidad de ambas regiones.

Alerta temprana preventiva en 10 comunas de RM

El aviso de la DMC se suma a la alerta temprana preventiva para diez comunas de la Región Metropolitana, decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Se trata de posibles tormentas eléctricas en las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Para este domingo se esperan precipitaciones de entre 1 y 10 milímetros en la precordillera, mientras que en la cordillera se prevé entre 3 y 10 ml, con vientos. La isoterma 0°C se ubicará entre los 3.700 y 4.500 metros sobre el nivel del mar.

En tanto, el lunes se pronostica lluvia de entre 1 y 10 ml en la precordillera, y en la cordillera se prevén entre 3 y 10 ml, con una isoterma entre 3.700 y 4.200 metros sobre el nivel del mar.

"Se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia", señaló la institución.