La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó un aumento de las temperaturas para esta semana, que podrían alcanzar los 34 grados en sectores interiores de Valparaíso y superar los 30 en otras regiones.

El evento comenzará la tarde del martes 24 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 26, afectando a distintas localidades entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

El fenómeno está asociado a una dorsal en altura, condición atmosférica que favorecerá el incremento de las temperaturas en sectores del litoral, cordillera de la Costa, valles y precordillera.

Las máximas más elevadas se esperan en Valparaíso, particularmente en la precordillera y los valles precordilleranos, donde podrían alcanzar entre 32 y 34 grados durante el miércoles y jueves. La Región Metropolitana, en tanto, podría registrar hasta 33 grados en sectores del valle y la precordillera durante el miércoles.

Por otro lado, en Coquimbo se esperan temperaturas de entre 21 y 23 grados en el litoral; en O'Higgins, se proyectan registros de entre 29 y 31 grados en la cordillera de la costa, mientras en los valles y la precordillera podrían alcanzar entre 30 y 32 grados.

Hacia el sur, se estiman máximas de 32 grados en sectores del valle y la precordillera del Maule, mientras que el litoral alcanzará entre 22 y 24 grados. En Ñuble se esperan hasta 32 grados en valles y precordillera, mientras que en el litoral la máxima sería de hasta 25 grados; y en el Biobío se esperan temperaturas de hasta 25 grados en el litoral, 30 en la cordillera de la costa y 32 en sectores del valle y precordillera.

Antofagasta podría alcanzar los 36 grados

La DMC anticipó también un episodio de altas temperaturas en la Región de Antofagasta, entre la tarde de este domingo 22 hasta mañana lunes 23 de noviembre, donde los termómetros podrían alcanzar entre 34 y 36 grados en la pampa.

El evento también está asociado con una dorsal en altura, y sus temperaturas máximas se registrarán durante esta jornada.

En la precordillera occidental se proyectan temperaturas de entre 27 y 29 grados; mientras que en la precordillera salar se pronostican entre 32 y 34 grados.