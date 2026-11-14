El climatólogo Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, conversó con Cooperativa sobre las altas temperaturas que se registraron esta semana en el país, que alcanzaron los 33 grados, y las consecuencias del fenómeno de El Niño, el que "nos acompañará al menos durante seis meses más".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró emergencia sanitaria por el fenómeno. Cordero, explicó que “es pensaba más que en la población, en los países, para que estos tomen resguardo. En principio, lo que uno tiene que tener es un fondo de emergencia para atender emergencias sanitarias asociadas a eventos extremos que El Niño, más el calentamiento global, podrían causar en los próximos meses".

"Nosotros ya venimos varios meses con aluviones en Antofagasta, varias comunas de la Región Metropolitana, en el centro sur lluvias torrenciales. Es decir, ya que venimos siendo afectados por algunos de esos eventos extremos desde hace varios meses (…) El Niño nos va a acompañar al menos seis meses más", aseveró.

"Usualmente el peak de los eventos de El Niño es a fines de año, de ahí va a comenzar a debilitarse. Pero los efectos que hemos estado teniendo en Chile hasta ahora han estado más relacionados con las precipitaciones sobre valores típicos. Entonces, lo más probable es que hacia diciembre, comience a cambiar el signo de los efectos y en vez de tener abundantes precipitaciones pasemos a experimentar temperaturas sobre valores típicos", sostuvo.

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