Municipio de Maipú: Más de 700 familias "perdieron absolutamente todo" tras el temporal

La Municipalidad de Maipú cifró en "más de 700 familias" las que fueron afectadas por las repentinas inundaciones causadas a raíz del inusual temporal de lluvia y tormentas que aqueja desde el sábado a la Región Metropolitana.

Se estima que 17,4 milímetros de agua cayeron en tan solo una hora, causando deslizamientos de tierra y otras afectaciones sobre todo en la mencionada comuna y en Lo Barnechea, en el marco de una época en la que no se acostumbra la ocurrencia de un fenómeno climático de tal envergadura.

En este contexto, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, informó que, "de momento, "estimamos que son más de 700 las familias que fueron afectadas por el frente de lluvia y que lo perdieron absolutamente todo".

"Todos los primeros pisos de este sector tuvieron (inundaciones de) más de un metro y medio de agua, lo que significó que perdieran todos sus bienes materiales, que vieran destruidos sus vehículos y que perdieran sus fuentes de trabajo. Tenemos también fallecimiento de mascotas", lamentó el frenteamplista.

"Es una situación bien crítica y, la verdad, demoledora. Es una cuestión que pasó en 20 minutos, que nadie se esperaba y que nunca habíamos visto en la comuna a ese nivel de intensidad: fue como un tsunami que arrasó con todo", describió el jefe comunal.

"Va a costar ponerse de pie, pero estamos trabajando en eso. Estuvimos ayer (sábado) hasta muy tarde limpiando y hoy a primera hora también, sacando material, sedimento y moviendo. Así es que nada, a aplicar las fichas (FIBE) y pedirle a la gente que sea paciente", agregó Vodanovic.

En esa línea, el alcalde maipucino añadió que esperan que "termine la aplicación de la ficha FIBE a más tardar el miércoles de esta semana. Estamos trabajando lo más rápido posible y nos han escrito muchos alcaldes, como el de Puente Alto (Matías Toledo) y el de Pudahuel (Ítalo Bravo). Entonces, entre más equipos tengamos en terreno que sepan aplicar la ficha, más rápido podemos avanzar", sostuvo.

Por último, el frenteamplista anunció la entrega de un bono para los afectados, en paralelo al catastro que se realiza.

El descargo de Vodanovic: Esta ciudad se planificó con criterios de desigualdad

"Esto es lo más parecido (en efectos) a un terremoto, incendio o tsunami. Son varios los que los perdieron todo en cosa de minutos en una tarde de verano. Es una situación que no nos había tocado vivir como gestión municipal y para Senapred tampoco había muchos antecedentes climáticos de este tipo", lamentó el alcalde maipucino, que después añadió que "son situaciones que se van a repetir y tenemos que dar una respuesta como Estado".

Respecto a las causas de las inundaciones, Vodanovic apuntó contra los colectores de agua: "Evidentemente, hay una enorme cantidad de agua que cae en un corto período de tiempo y, según hablábamos con Senapred, no hay sistema de ese tipo que sea capaz de aguantar esa cantidad de agua en ese tiempo", expresó.

"Las consecuencias pudieron haber sido menores de contar con otras características, como una red de colectores de aguas lluvias considerable en Camino a Melipilla y el sector poniente, que hoy no existe; ver la mantención de esos colectores; ver el rol de la Autopista del Sol, con algunos que estaban obstruidos", entre otros, denunció el frenteamplista.

"La experiencia de la gente ayer sábado era haber estado compartiendo en familia, ver cómo cae lluvia o granizo y, al principio, sorprenderse o reírse. Y en 20 minutos vieron su casa completamente inundada y destruida. Es una situación generalizada: no son algunas viviendas las que sufieron daños, sino barrios completos a los que les pasó una ola", relató Vodanovic.

"Lamentablemente, tenemos una ciudad que es profundamente desigual y que se planificó con esos criterios. Hay muchos sectores aquí que no tienen una solución real de aguas lluvias y se ven inundados con completos; no al nivel de ayer, pero somos una comuna que sufre frecuentemente con el agua", fustigó el jefe comunal.

"Es una ciudad que se construyó sin pensar en la calidad de vida de la gente y ese es un criterio de desigualdad y discriminación hacia la pobreza que es brutal. Este fenómeno no lo vemos en otras comunas", agregó.

El trabajo de los ministerios para la evaluación del terreno, vacunación y catastro de damnificados

Horas antes, el delegado presidencial subrogante de la RM, Andrés Hidalgo, detalló las primeras acciones que están tomando las autoridades: "A las 02:30 de la mañana constituimos el Cogrid regional junto al gabinete y distintas carteras y se ha elaborado un dispositivo inicial que cuenta con una serie de intervenciones que apuntan a dar una primera respuesta lo más contundente posible".

Primero, "el MOP dispone de maquinaria en estos momentos y va a realizar una evaluación en terreno sobre lo que fue la respuesta de los colectores de agua, pero también de las situaciones de otros canales que no son solamente el Santa Marta", que se desbordaron a raíz de las lluvias, dijo.

Segundo, "el Minsal comenzará un proceso de vacunación porque, efectivamente, tuvimos aguas lluvias que se juntaron con aguas servidas, por lo que hay que iniciarlo. Lo más probable es que se hayan juntado por el rebalse, pero tenemos que evaluarlo de todas maneras", indicó Hidalgo.

En tanto, "el Serviu (Servicio de Vivienda) está evaluando sus contratos y Carabineros tomó la decisión de intensificar su presencia con radiopatrullas para mejorar la seguridad de las zonas más afectadas. Anoche ya se comenzaron a ejecutar las labores de limpieza con motobombas y camiones hidrojet, puestos a disposición por el Ministerio del Interior".

Asimismo, "el Ministerio de Desarrollo Social ya está desplegado con un grupo de funcionarios haciendo un levantamiento de la Ficha FIBE en coordinación con el municipio de Maipú y con otros que colaborarán en recopilar información de las familias, por lo que el trabajo tiene que ser rápido", dijo el delegado presidencial metropolitano.

Alcalde de Lo Barnechea: No hubo muertos ni daños estructurales, pero sí aislamientos

En tanto, el alcalde de Lo Barnechea, Gustavo Alessandri, señaló en Cooperativa que, "gracias a Dios, no hubo víctimas fatales que lamentar ni daños estructurales en casas, pero sí hubo condominios que no pudieron conectarse con rutas troncales porque llegó el barro y arrasó con todo".

"Hemos estado toda la noche desplegados: Municipalidad, Carabineros, Bomberos y vecinos organizados, porque esta comuna tiene harta experiencia en emergencias. En la Ruta G-21, que es el camino a Farellones, contamos con apoyo del MOP y del delegado presidencial y provincial. También estuvimos con Anglo American despejando la ruta, que solo es para residentes", dijo el jefe comunal.

Respecto a las quebradas de Ñilhue y Huallalolén -que se activaron por las lluvias en la comuna-, Alessandri afirmó que ambas "resistieron": "Los trabajos del MOP y la Municipalidad que se hicieron previamente "hizo que no pasara a una tragedia mayor".

Sin embargo, "nueve casas no podían salir, aunque las máquinas ya están acá y las tenemos con un 99% de conectividad. Ya no hay personas aisladas", aseguró el alcalde de Lo Barnechea.

No obstante, "subimos en (número de) casas inundadas, cerca de la mañana eran 48. Habilitamos albergues, pero no fue necesario (usarlos) porque los vecinos prefirieron quedarse en sus casas", agregó.

Asimismo, "por ahora no se necesita la ficha FIBE" en la zona, señaló Alessandri.

"Una nube se posicionó en un determinado lugar", dice Senapred

Sergio Muñoz, director metropolitano de Senapred, explicó que el jueves declararon una alerta temprana preventiva regional, "que de acuerdo al pronóstico meteorológico de la DMC correspondía a precordillera y cordillera. Ahí estábamos focalizados en Lo Barnechea y Las Condes. que podían ser lugares de impacto".

Sin embargo, "al día viernes (el pronóstico) ya cambia a que nos va a caer una determinada cantidad de agua en el valle (...). Y el sábado en la mañana nos cambia la cantidad de agua (que caerá) a unos 15 milímetros", agregó.

"El tema radica en que los núcleos fríos que son súper erráticos -donde hay lluvia en la cordillera con una isoterma muy alta y cae agua en vez de nieve- ocurre una activación de quebradas que también se posicionó en el valle. Es una nube que se posiciona en un determinado lugar y, por eso, se da la circunstancia que en un lugar llovía y en otro seguramente no llovía", indicó Muñoz.

Respecto a la afectación en Las Condes, Senapred detalló que "se activó la quebrada Honda, y también cerca de San Carlos de Apoquindo. Ahí bajó con material, o sea, la quebrada fue realmente una remoción en masa".

"Había algunas viviendas afectadas, estaban hablando de unas 12 fundamentalmente. (Pero) gracias a los muros perimetrales no ingresó el agua ni el material a la vivienda. Eso lo está catastrando hoy el municipio ya de día, porque estaba muy complicado a esa hora de la noche", especificó el director regional metropolitano de Senapred.

De todos modos, "hay que tener en cuenta que todavía esto (el fenómeno) está pasando hacia la cordillera. Hablé hace poco rato con la DMC y me dice que en el valle no va a llover, pero siempre las zonas de cordillera y precordillera podría seguir precipitando un poco más", dijo Muñoz.

"Vamos a seguir teniendo las providencias respectivas para poder apoyar. El llamado es a no hacer trekking ni excursiones a la cordillera, porque vamos a estar preocupados de alguna activación que pudiese darse de lo que queda del núcleo frío en altura", añadió.