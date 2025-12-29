La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtió este lunes que el Año Nuevo en Santiago estará marcado por una nueva ola de calor, que traerá temperaturas "históricas" para el 31 de diciembre.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el meteorólogo Arnaldo Zúñiga explicó que la temperatura llegará a los 35 grados en la capital: "Para ser un 31 de diciembre podría ser histórico, porque en esa fecha tenemos dos récords de 33.9 y 33.4 grados en los últimos 25 años. Así que va a hacer mucho calor y, para ser un 31 de diciembre, será un valor histórico".

"El primero de enero vamos a estar con temperaturas altas, pero no tan extremas como la de estos tres próximos días", complementó.

