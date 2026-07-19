Ordenan evacuar campamento por aumento de caudal del estero Tiltil

Las autoridades anunciaron la evacuación preventiva del campamento Ribera Río Mapocho 2, en la comuna de Tiltil, debido al aumento del caudal del estero Tiltil provocado por el sistema frontal que afecta a la zona centro del país.

Durante un nuevo balance de Senapred, se informó que los habitantes del asentamiento serán trasladados al Liceo Polivalente C-82, mientras se monitorea la evolución de las condiciones meteorológicas.

"Hacemos un llamado a colaborar con la autoridad, teniendo en cuenta que en la Región Metropolitana en los próximos días va a haber más precipitaciones", señalaron las autoridades, junto con insistir en la importancia de respetar las instrucciones de evacuación.

El operativo de evacuación se desarrolla con un despliegue conjunto de Carabineros, Bomberos, personal municipal y autoridades provinciales, que realizan un recorrido puerta a puerta para informar a los habitantes del campamento Ribera Río Mapocho 2 sobre la medida preventiva.

Si bien la evacuación es voluntaria, las autoridades insistieron en la importancia de abandonar el sector ante el riesgo de un aumento del caudal del estero Tiltil por las lluvias pronosticadas para los próximos días.

El capitán Aldo Cabrera explicó que la decisión busca "prevenir y cuidar la vida de las personas", recordando que el estero ya se desbordó durante el sistema frontal de 2024. "Se prevé una lluvia intensa en los próximos días y se está tomando esta medida preventiva por parte del municipio", señaló.

De acuerdo con Carabineros, la evacuación involucra a 14 familias, de las cuales hasta el momento cuatro habían abandonado el campamento, mientras el resto permanecía resguardando sus pertenencias. Para ello, el Ejército y Carabineros reforzaron la vigilancia del sector, mientras la Municipalidad de Tiltil dispuso buses para trasladar a quienes decidan salir del lugar.

Aunque el estero no presenta un desborde, mantiene un importante caudal de agua y barro. Los vecinos relataron que, tras las lluvias de los últimos días, el cauce -que habitualmente permanece seco- aumentó considerablemente y en eventos anteriores ha dejado viviendas completamente aisladas, por lo que el monitoreo y la evacuación preventiva se mantendrán durante toda la jornada.