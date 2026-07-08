Post río atmosférico, este jueves hay clases normales en la Región de Los Ríos

La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Los Ríos ordenó la realización normal de clases durante este jueves, dada la declinación del sistema frontal con "río atmosférico" que afectó con severidad a la zona desde el martes.

La decisión fue informada esta noche, tras la realización de un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, y en un comunicado se puntualizó que "aquellos establecimientos que presenten dificultades para prestar el servicio educativo deberán informar a su respectivo sostenedor para solicitar la suspensión (puntual) de sus actividades, con recuperación de clases".

"A la fecha tenemos 28 establecimientos con problemas de infraestructura producto del temporal que hemos tenido, y esta cifra corresponde a establecimientos que se encontraban en funcionamiento durante el temporal", señaló el seremi Carlos Crot.