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Tópicos: País | Tiempo

Post río atmosférico, este jueves hay clases normales en la Región de Los Ríos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Los Ríos ordenó la realización normal de clases durante este jueves, dada la declinación del sistema frontal con "río atmosférico" que afectó con severidad a la zona desde el martes.

La decisión fue informada esta noche, tras la realización de un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres, y en un comunicado se puntualizó que "aquellos establecimientos que presenten dificultades para prestar el servicio educativo deberán informar a su respectivo sostenedor para solicitar la suspensión (puntual) de sus actividades, con recuperación de clases".

"A la fecha tenemos 28 establecimientos con problemas de infraestructura producto del temporal que hemos tenido, y esta cifra corresponde a establecimientos que se encontraban en funcionamiento durante el temporal", señaló el seremi Carlos Crot.

 

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