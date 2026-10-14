¿Qué nos pasó? Una "tormenta convectiva severa" fortificada por el Súper Niño

Roberto Rondanelli, director del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia (CR2), explicó que el fenómeno que afectó a Santiago ayer por la tarde -con una lluvia intensa y granizada, además de un tornado- se trató de una "tormenta convectiva severa", potenciada por los efectos del denominado fenómeno del "Súper Niño".

En solo una hora cayeron alrededor de 60 milímetros de lluvia en comunas como Providencia y Ñuñoa, con granizos de gran tamaño que provocaron daños estructurales, y un tornado "EF0" en Estación Central, lo que abrió el debate respecto a la frecuencia en que ocurrirán este tipo de eventos y su relación con el calentamiento global.

Rondanelli indicó que en un año con condiciones neutras, la temperatura superficial del Pacífico Sur debería mantenerse fría y seca, ya que el invierno enfría la zona y la inercia térmica asegura que esto se mantenga durante la primavera. Sin embargo, la realidad actual es diametralmente opuesta

"Lo que pasó ayer en Santiago fue lo que se conoce como una tormenta convectiva severa. Estas tormentas requieren de dos componentes principales: una es la inestabilidad que le otorga el aire relativamente cálido de la superficie, aire frío en altura, y la cortante del viento; pero también el gran aporte de vapor de agua permite que ese vapor se organice en tormentas", puntualizó.

El investigador de la U. de Chile señaló que el fenómeno del Niño extraordinario (Súper Niño) "tiene que ver con la severidad de la tormenta, ya que en condiciones de temperatura superficial del mar más baja, que serían las normales en un año cualquiera, no debiéramos tener tanto vapor de agua dando vuelta".

Para el experto, "lo nuevo en este caso es la presencia de este Niño extraordinario, donde estos fenómenos son, efectivamente, más comunes".

El Niño podría seguir provocando caos hasta el otoño

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que para este miércoles se mantiene el potencial de tormenta eléctrica y chubascos en algunos sectores entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía.

El meteorólogo Arnaldo Zúñiga sostuvo que la situación de severidad extrema vivida en la capital no debería repetirse hoy en Valparaíso, la Región Metropolitana o en O'Higgins: "El foco de atención con respecto a la inestabilidad estará concentrado desde el Maule, el Biobío y La Araucanía", detalló.

"Los modelos internacionales y los nuestros indican que es muy probable que el peak máximo sea en diciembre de este calentamiento del mar. No podemos descartar que sigamos siendo afectados y visitados por este tipo de perturbaciones", advirtió.

El especialista de la DMC alertó que los eventos relacionados con el calentamiento global "serán más extremos. Se habla de que el peak máximo será en diciembre, pero el mar es muy conservativo y no se enfría de un día para otro, entonces, las proyecciones de El Niño hablan hasta otoño del próximo año".