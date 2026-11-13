Senapred alertó por calor extremo en siete regiones y riesgo de remociones en masa

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió una advertencia preventiva para siete regiones del país ante los pronósticos de altas temperaturas extremas emitidos por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), alertando sobre el riesgo de remociones en masa y aumentos de caudal provocados por los deshielos en la alta montaña.

De acuerdo con el informe técnico de los organismos de emergencia, los sectores cordilleranos y valles experimentarán una carga calórica que activó alertas meteorológicas.

Según detalló el jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana de Senapred, Felipe Plaza, "la Dirección Meteorológica de Chile mantiene la alerta por un evento de altas temperaturas extremas para este sábado 14 en sectores de La Araucanía, los Ríos y los Lagos".

"Por otra parte, se encuentra vigente un aviso por altas temperaturas en zonas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, también hasta mañana", precisó.

Peligro de deshielos y remociones en masa

La principal inquietud de los equipos de emergencia radica en el impacto directo de estas temperaturas sobre la nieve acumulada en los macizos andinos, lo que podría replicar los desbordes y aluviones registrados recientemente en el extremo norte del país.

"Dado que esta condición podría continuar generando procesos de deshielos en los sectores cordilleranos, dando como resultado eventuales aumentos de caudales, remociones en masa como los que ya se han registrado en estos últimos días en la zona norte del país, el llamado a la ciudadanía es a tener máxima precaución, no exponerse a situaciones de riesgo, revisar el pronóstico del tiempo, alejarse de los cursos de agua y no internarse en sectores montañosos", puntualizó Plaza.

"Además, en caso de recibir un mensaje SAE, la solicitud es acatar de manera inmediata las indicaciones de la autoridad y del personal en terreno", añadió en cuanto a las recomendaciones.

Precipitaciones bajo evaluación desde el domingo

El escenario meteorológico presentará una transición hacia el cierre del fin de semana, con la entrada de humedad e inestabilidad atmosférica hacia la zona centro-sur.

Al respecto, el representante de Senapred concluyó que "la Dirección Meteorológica señala que desde el domingo 15 se espera el ingreso de una nueva condición meteorológica en la zona centro-sur del país, la que vendría acompañada de precipitaciones, las que actualmente se encuentran en evaluación".

"Desde Senapred mantenemos un monitoreo permanente e informando de manera oportuna en caso de eventuales cambios en las condiciones de riesgo en el país", cerró.