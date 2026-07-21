Sistema frontal en la Región de Antofagasta: 8 mm de agua caída, rodados y pasos cerrados

Autoridades hicieron un positivo balance este martes tras el paso del sistema frontal por la Región de Antofagasta, fenómeno climático que generó precipitaciones en las comunas de Taltal, Tocopilla y Antofagasta.

El director regional de SENAPRED, Ricardo Munizaga, informó que "los montos han sido menores, están en rangos de 8 mm en total de jornada en 24 horas, lo que está dentro de los rangos normales propios de la época de invierno".

En el ámbito policial y de conectividad, el jefe de la Zona de Carabineros, general Cristian Montre, detalló que se reportaron "tres viviendas con anegamientos menores en Taltal y desprendimientos de rocas en las rutas 1 y B-710, sin interrupción del tránsito".

Montre confirmó además el cierre preventivo de los pasos fronterizos Jama y Sico debido a la acumulación de nieve, hielo en la calzada y presencia de viento blanco en alta cordillera.

Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, José Fuentes, indicó que existen cuadrillas en terreno realizando "actividades de retiro de remociones de rocas" para mantener los caminos despejados en las provincias de Antofagasta y Tocopilla.

Respecto a la conectividad interregional, la Delegada Presidencial Regional, Katherine López, explicó que "las empresas de buses no están teniendo salidas desde Taltal hacia el sur por medidas de seguridad", llamando a informarse por canales oficiales.

Desde SENAPRED ratificaron que se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva para toda la Región de Antofagasta, junto con la suspensión de clases decretada para la comuna de Taltal.