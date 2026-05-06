Sistema frontal: Gobierno no prevé complicaciones con el agua potable, pero tal vez sí con la luz

El delegado presidencial en la Región Metropolitana, Germán Codina, señaló que "es difícil" que debido al sistema frontal que afecta este miércoles a la capital "se vaya a producir una situación que pueda afectar el suministro de agua potable", pero "sí pudiera afectar el viento las líneas eléctricas".

Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile, señaló que alrededor las 13:00 horas "comenzó a precipitar en la Región Metropolitana con gotas pequeñas, que durante la tarde se van a ir incrementando, y (el fenómeno) va a alcanzar su peak entre la tarde y la noche de hoy".

"Estamos esperando entre 10 y 25 milímetros de agua acumulados totales del evento, concentrados durante horas de la tarde, en especial en los sectores precordilleranos y el sector oriente de la capital", mientras que "en los valles de la zona central, el viento debería estar en torno a 25 o 40 kilómetros por hora, con algunas rachas de hasta 50 kilómetros por hora, concentradas solo durante horas de la tarde de hoy", añadió el meteorólogo.

El Paso Fronterizo Los Libertadores se encuentra cerrado de manera preventiva para todo tipo de vehículos durante esta jornada.