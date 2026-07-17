Presidente Kast garantiza fondos para enfrentar la emergencia por sistema frontal

A primera hora de este viernes, el Presidente José Antonio Kast realizó en El Diario de Cooperativa un balance del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

En medio de la emergencia, el Mandatario inició hoy un viaje por tierra con destino a las regiones de Maule y Biobío, debido a que las severas condiciones climáticas impidieron su traslado por vía aérea.

El Jefe de Estado detalló que liderará reuniones operativas con los gabinetes regionales y alcaldes de las zonas más damnificadas, con el fin de evaluar la respuesta estatal frente al desborde de cauces, voladuras de techumbres e inundaciones.

"Hay hartas emergencias en curso en la Región de Biobío, sobre todo en Curanilahue, Arauco, Penco, Tomé, y ya se han ido tomando las medidas de emergencia gracias a una organización y prevención que se fue realizando con bastante anticipación, en coordinación con los gobernadores de todas las regiones afectadas, con los delegados presidenciales, Fuerzas Armadas, policías y también voluntarios de Bomberos; todo organizado desde lo que es la nueva institucionalidad de la Senapred, que ha tenido en esto un rol fundamental para canalizar lo preventivo y ahora también lo de las soluciones en emergencia", sostuvo Kast rumbo al sur.

Al ser consultado sobre la capacidad del Gobierno para gestionar este río atmosférico, el Presidente descartó cualquier tipo de improvisación y defendió los avances del país en materia de alerta temprana.

"Yo creo que (la gestión) es la correcta, y Chile ha ido mejorando sus sistemas de alerta temprana", dijo el gobernante, quien destacó una planificación estratégica que incluyó la suspensión total de clases y el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad y cooperar en las evacuaciones.

"No podemos evitar el efecto climático, no podemos evitar las ráfagas de viento, pero podemos tener todo en alerta", subrayó.

Respecto a la masiva interrupción del suministro eléctrico que afecta a cerca de 300.000 hogares, la máxima autoridad llamó a la calma frente a los tiempos de reposición.

"Lo que sí tenemos que explicarle a la ciudadanía es que no se pueden arriesgar vidas humanas cuando hay vientos muy fuertes en la reposición de la energía, pero tan pronto se pudo salieron cientos de brigadistas a reponer la energía eléctrica, que es lo que estamos haciendo ahora. Hubo un trabajo preventivo de corte de árboles y ramas, pero nunca va a ser suficiente porque se ha ido dando a lo largo de la urbanización plantación de árboles cerca de los postes de luz, pero es algo que vamos avanzando y ahí le pedimos algo de paciencia a las personas", señaló.

Garantía de recursos y flexibilización de presupuestos

Frente al temor manifestado por diversos alcaldes de comunas rezagadas o previamente golpeadas por catástrofes —como los incendios forestales del verano— sobre la llegada tardía de la ayuda estatal, Kast dio garantías de que el financiamiento centralizado se encuentra completamente disponible.

El Mandatario explicó que la estrategia implementada junto a los comités locales marcó un cambio administrativo radical mediante la firma —el pasado lunes— del Decreto N° 1212 del Ministerio del Interior, que declaró Emergencia Preventiva en 10 regiones.

"Los fondos de emergencia van a estar, ya están disponibles para su uso por parte de los gobiernos regionales, en conjunto con los Cogrid, para focalizar bien esos usos de recursos. Y también la Senapred se ha ido anticipando: ha ido proveyendo a sus distintas bodegas y lugares de acopio kits de construcción, viviendas de emergencia, sacos de arena, todo lo que podría colaborar de alguna manera a paliar el sufrimiento y el dolor de las personas, pero esto siempre tiene que ser a través de la institucionalidad porque se aumentan mucho las demandas de la ciudadanía para estos momentos, por lo tanto, hay que hacerlo bien de manera coordinada", aseguró Kast.

Evacuación de asentamientos en lechos de ríos

Otro de los puntos complejos de la emergencia ha sido la resistencia de algunas familias a evacuar sus hogares en zonas de peligro por temor a sufrir robos en sus pertenencias. Kast argumentó que el resguardo de perímetros por parte de personal militar busca precisamente entregar tranquilidad para realizar los traslados preventivos.

A renglón seguido, envió un mensaje directo sobre la prohibición de habitar terrenos de alta exposición a inundaciones fluviales, como ocurrió en las inmediaciones del río Mapocho en la comuna de Talagante.

"Entendemos la necesidad de las personas, pero no podemos aceptar que la gente se instale en cauces de río, y en esa evacuación se fijó un perímetro que está siendo custodiado por personal policial acompañado de personal militar. También hemos señalado que las personas tienen que ir abandonando en el corto plazo lugares no aptos para instalación de viviendas. Eso requiere que todos nos pongamos en esa mirada (...) Los lechos de ríos, los lechos de cauces de agua, no pueden ser habitados y todos tenemos que estar conscientes de que tenemos que enfrentar esa situación y exigirles a esas personas que abandonen los lugares porque hay riesgo real de vida", enfatizó.

Megarreforma: "Esperamos que se pueda aprobar este martes a más tardar"

Finalmente, en el plano legislativo, el Mandatario agradeció la celeridad con la que el Senado despachó la megarreforma del Ejecutivo.

"Tenemos en esto un sentido de urgencia total y le agradecemos al Senado la diligencia con la que tramitaron el proyecto de Ley de Reconstrucción. Ahora nos queda este trámite en la Cámara de Diputados, esperamos que se pueda aprobar este martes a más tardar, para con eso ya poder tener la disponibilidad de los fondos de reconstrucción para la Región del Biobío, Ñuble y también para la Región de Valparaíso", concluyó.