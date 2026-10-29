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Paraguas de madera y "hacerse bolita": Consejos para evitar el impacto de un rayo

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Alonso Guajardo, de la Dirección Meteorológica, entregó recomendaciones en Cooperativa de cara a un nuevo pronóstico de tormentas eléctricas en la zona central de Chile.

Si "se paran los pelos" y se percibe un aumento del campo magnético, no hay que resguardarse debajo de los árboles ni de estructuras metálicas, y "menos sacar un paraguas"; salvo que sea de madera, como ya están empezando a comercializarse, explicó.

Guajardo también resaltó la estrategia de agacharse y "hacerse bolita, como un chanchito de tierra", para disminuir los riesgos de ser impactado por un rayo.

El meteorólogo dio una advertencia, además, a los padres de los niños que este fin de semana saldrán a pedir dulces por Halloween, y a quienes tienen pensando hacer trekking en la precordillera durante el sábado.

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