Tópicos: País | Tiempo

Ventolera provocó caída de árboles y cortes de luz en sectores de Santiago

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fuertes ráfagas afectaron a comunas del sector nororiente, y en Providencia una rama de gran tamaño se desplomó sobre un vehículo en movimiento.

"Por suerte no nos pasó nada", relató el conductor.

 ATON (Referencial)

El fenómeno de esta tarde tuvo alta intensidad, pero corta duración.

Intensas ráfagas de viento registradas durante la tarde de este jueves generarn diversas emergencias en la zona oriente de Santiago, principalmente por la caída de árboles y ramas sobre calles y avenidas, además de interrupciones del suministro eléctrico.

En la comuna de Providencia, una rama de gran tamaño cayó sobre un vehículo que transitaba por la Avenida Pedro de Valdivia. Pese a la fuerza del impacto, el conductor y su acompañante resultaron ilesos.

"Sentí una explosión cuando cayó la rama, fue un impacto muy fuerte, pero por suerte no nos pasó nada", relató el afectado. 

Situaciones similares se registraron en Las Condes, donde auditores reportaron al menos dos incidentes por caída de árboles sobre la vía publica, afectando automóviles que circulaban por la zona.

El evento meteorológico también provocó cortes de energía eléctrica: en Las Condes, más de 7.000 clientes quedaron sin suministro, mientras que en Huechuraba la cifra superaba los 6.000 hogares en los reportes iniciales.

Las empresas eléctricas se encuentran desplegadas en terreno para restablecer la normalidad, mientras que las autoridades llamaron a la precaución ante la persistencia del viento y el riesgo de nuevos incidentes en zonas arboladas.

