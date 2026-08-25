Viento catabático: ¿Qué caracteriza al fenómeno que causó estragos en Santiago?

En medio de la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona central, Santiago registró este martes una condición denominada como viento catabático, de hasta 54 km/h, con chubascos y temperaturas de hasta 21 grados.

El intenso fenómeno se percibió en horas de la madrugada y de esta mañana, y su fuerza incluso provocó la caída de una gigantografía publicitaria sobre el tendido eléctrico, en Avenida Las Condes.

"Corresponde al viento originado producto de la aproximación del sistema frontal, que es de características norte, y por ende, es más seco y cálido", planteó Elio Brufort, de la Dirección Meteorológica de Chile.

El experto añadió que este fenómeno suele descender "desde altura hasta la superficie, generalmente desde las montañas o desde la superficie de los sistemas frontales".

"Como estábamos en la antesala de un sistema frontal frío que ingresaba a la Región Metropolitana, teníamos las condiciones propicias para la formación de este viento", puntualizó Brufort.

Se espera que durante esta jornada, el viento en la capital continuará con velocidades desde 25 hasta 40 km/h, acompañado por chubascos débiles y aislados.