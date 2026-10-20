Vodanovic: Hay nueve sectores de Maipú sin colectores de aguas lluvia

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), advirtió en Cooperativa que hay nueve sectores en su comuna que no cuentan con colectores de aguas lluvia, por lo que emplazó a las autoridades a acelerar obras de este tipo para evitar futuras inundaciones.

"Si bien logramos el entubamiento del Canal Santa Marta, por lo que no tiene riesgo de desborde en Camino a Melipilla -porque se trasladó de lugar-, falta finalizar la obra y todo el Camino a Melipilla no tiene colector de aguas lluvia: el agua drena por esa vía. Entonces, cuando llueve como hoy, Camino a Melipilla automáticamente se convierte en un río", ejemplificó en Lo que Queda del Día.

En ese caso, "tenemos el compromiso del ministro (de Vivienda, Iván) Poduje de desarrollar el colector, que debiese estar licitándose el próximo año, y necesitamos seguir avanzando con ese tipo de obras y compromisos: así como se entubó Santa Marta y se construyó el colector en el barrio Longitudinal, necesitamos avanzar con un colector en Camino a Melipilla, y necesitamos soluciones de aguas lluvia para el sector poniente".

"De lo contrario, más allá de los esfuerzos que hagamos como municipio de limpiar los sumideros, repartir los sacos, estar con la maquinaria y los camiones extractores en terreno, si la ciudad no tiene la infraestructura mínima para funcionar, se nos va inundar cada vez que llueva y tristemente, esto se ha ido normalizando" en Maipú, según el jefe comunal.

Vodanovic observó que "cuando esto ocurrió en Providencia y Ñuñoa la semana pasada, todos se escandalizaron e hicieron un fuerte llamado a que el Estado desarrollara inversiones importantes", mientras que "Maipú tiene más de nueve sectores completos que no tienen colectores de aguas lluvia, y cuando llueve, esa situación nos regala las imágenes que la televisión pasa de manera permanente por estos días, que son verdaderos ríos por las calles".

Con todo, insistió en que lo fundamental "para que la ciudad sea más justa y tenga la infraestructura mínima para funcionar, es que el Estado entienda que este tema es prioritario, y a propósito del cambio climático, fenómenos como el que vemos hoy van a ser cada vez más frecuentes y más intensos. Por tanto, hay que poner presupuesto, recursos y obras, para que no ocurra lo que siempre vemos, que son las comunas del poniente inundándose porque la ciudad no tiene capacidad de resistir agua".