Tópicos: País | Trabajo | Accidentes laborales

Trabajador murió tras ser aplastado por un camión en Alto Hospicio

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
La Fiscalía de Alto Hospicio investiga la muerte de un trabajador que, aparentemente, fue aplastado por un camión dentro de una obra de la empresa constructora ACL, que se desarrolla en esa comuna de Tarapacá.

El fatal accidente laboral ocurrió cerca de las 9:00 horas de este viernes, cuando la víctima realizaba labores de mantención a la maquinaria pesada.

La Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI realizan diligencias para establecer o descartar la eventual responsabilidad de terceros, mientras que el Servicio Médico Legal de Iquique determinará la causa de muerte.

