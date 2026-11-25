La Dirección del Trabajo (DT) recordó este miércoles que las empresas están obligadas a tomar todas las medidas necesarias para "proteger eficazmente" la vida y salud de los trabajadores frente a la alerta por altas temperaturas durante los próximos días.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció jornadas de calor extremo desde la tarde del martes 24 de noviembre hasta la tarde del viernes 27 entre las regiones de Coquimbo y Biobío, incluyendo sectores del litoral, cordillera de la Costa, los valles y precordillera.

Frente al pronóstico, la DT enfatizó que el artículo 184 del Código del Trabajo establece que los empleadores deberán informar "sobre los posibles riesgos y mantener las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales".

Las principales medidas de resguardo exigidas al empleador:

Proveer, mantener y asegurar el abastecimiento de agua fresca a una temperatura de entre 10°C y 16°C.

Evitar que las actividades al aire libre se realicen en los horarios de mayor temperatura.

Establecer la rotación de tareas de alta demanda física por otras de menor exigencia en los horarios de mayor temperatura.

Contar con lugares sombreados y frescos.

Reducir la temperatura en espacios cerrados.

Proporcionar elementos de protección personal como bloqueador solar, gorro tipo legionario y lentes de sol con filtro UV.

Proporcionar ropa de trabajo holgada para facilitar movilidad y regulación térmica del cuerpo.

Orientación y denuncias

La DT indicó que su Centro de Atención telefónica (600 450 4000) está disponible de lunes a viernes desde las 09:00 a 17:00 horas para que los trabajadores puedan solicitar orientación o recibir denuncias en caso de incumplimiento de la normativa.

Recordó que las empresas que no cumplan con las exigencias de salud se exponen a multas de entre 3 (217 mil pesos) y 60 UTM (4,3 millones de pesos), dependiendo del número de trabajadores de la empresa.

¿Cómo prevenir golpes de calor en niños y adultos mayores?

Expertos advirtieron que los golpes de calor se convierten en un riesgo para la salud con la llegada de las altas temperaturas, especialmente para grupos vulnerables como niños o adultos mayores, haciendo hincapié en reconocer los síntomas y adoptar medidas preventivas.

El doctor Juan Carlos Molina, jefe geriatra de la Clínica MEDS, llamó a los adultos mayores de 75 años a que "no se expongan al sol en forma desmedida entre las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Se debe ocupar ropa cómoda, de colores claros, un sombrero y que se proteja la piel, con protectores solares de un factor mayor a 30. Y no olvidarse nunca llevar una botellita de agua y buscar lugares sombreados y ventilados".

Por su parte, la especialista en seguridad infantil de MiniNuts, Paula Deimel, alertó que una de las principales causas fatales frente al calor es cuando los padres olvidan a los niños dentro de los automóviles: "No existe un tiempo seguro para dejar u niño dentro sin supervisión, tampoco basta con bajar las ventanas. Aunque parezca una ausencia breve, el riesgo sigue estando presente, hay que ser especialmente cuidadosos", subrayó.