Cesantía subió y quedó por sobre el 9%

La tasa de desempleo tuvo un alza y superó la barrera de 9%, pues durante el trimestre móvil febrero-abril llegó a 9,1%, "producto del alza de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%)", detalló el INE.

Los datos muestras que respecto a igual período de 2025, la cesantía creció 0,3 puntos porcentuales (pp.) y "las personas desocupadas aumentaron 4,1%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,3%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (11,6%)".

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,5%, aumentando 0,8 pp. en el período, producto del ascenso de 2,1% de la fuerza de trabajo. En tanto, entre los hombres el indicador se ubicó en 8%, disminuyendo 0,2 pp. en un año.

"Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida, principalmente, por actividades de salud (5,9%), industria manufacturera (4,1%) y actividades profesionales (10,5%)", agregó el reporte del Instituto Nacional de Estadísticas.

Respecto a la informalidad laboral, el informe apunta que "se situó en 26,8%, con un incremento de 1,0 pp. en un año. En tanto, en las mujeres y en los hombres la tasa consignó 28,6% y 25,4%, con variaciones en 12 meses de 1,3 pp. y 0,7 pp., respectivamente".

En la Región Metropolitana, la más poblada del país, la tasa de desocupación del trimestre febrero-abril 2026 alcanzó 9,7%, aumentando 0,2 pp. en 12 meses.