Desempleo entre la población extranjera fue 7,6% entre septiembre y noviembre

La cesantía de la población extranjera en Chile se situó en 7,6% durante el trimestre móvil septiembre-noviembre de 2025, incrementándose 0,4 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

"El alza anual de la tasa de desocupación fue producto de la nula variación de la fuerza de trabajo y de la reducción de la población ocupada (-0,4%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 5,8%", dijo el organismo.

Respecto de la tasa de ocupación informal entre inmigrantes, en el período se ubicó en 27,9%, con un retroceso de 2,2 pp. en un año; siendo mayor entre mujeres (30%) que hombres (26,1%).