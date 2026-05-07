Feria laboral en La Florida se enfoca en jóvenes: ofrece más de 1.500 puestos

El alza del desempleo en Chile, y particularmente en la Región Metropolitana y los sectores más jóvenes, hacen de la búsqueda de trabajo un imperativo en más familias, para aumentar los ingresos mensuales.

En este escenario, las ferias laborales se transforman en una oportunidad para postular a más de una oferta, en un mismo proceso y en un mismo lugar.

Así, este viernes 8 de mayo habrá una nueva oportunidad de contratación masiva, organizada por la Municipalidad de La Florida, pero abierta a personas de todas las comunas y orientada especialmente a jóvenes desempleados.

Feria laboral de La Florida: fecha y recinto

La Feria Laboral para Jóvenes de La Florida se realizará este viernes 8 de mayo, entre las 10:00 y 14:00 horas, en el frontis del Estadio Bicentenario de la comuna.

La oferta disponible en el recinto de Enrique Olivares 1003 contempla más de 1.500 puestos de trabajo, ofrecidas por más de 20 instituciones; así como asesorías para potenciar currículums y consejos sobre empleabilidad.

Además, el municipio anunció que habilitó el Portal de Empleo OMIL 2026, orientado para los vecinos de La Florida y que permite acceder a oportunidades de empleo en tiempo real.