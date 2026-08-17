Chile lidera la región por problemas laborales relacionados con publicaciones en redes

Un estudio de Laborum reveló que la mitad de los trabajadores en Chile ha vivido o presenciado algún caso en que una publicación en redes sociales personales terminó teniendo consecuencias negativas en el ámbito laboral, cifra que aumentó nueve puntos respecto de 2025 y que ubica al país en el primer lugar de la medición regional.

El informe Redes Sociales y Empleo 2026 muestra que estas situaciones no solo pueden afectar la reputación profesional, sino que también pueden tener consecuencias concretas para la carrera de las personas. Entre quienes conocen algún caso, el 52% menciona daños en la confianza y credibilidad laboral, mientras que el 35% asegura que el episodio terminó con la pérdida del empleo.

A esto se suma que un 32% reporta la pérdida de oportunidades de ascenso, un 10% un cambio de rubro debido a la cancelación y un 5% la pérdida de clientes o potenciales clientes a raíz de las controversias.

El impacto también se refleja en la forma en que los trabajadores utilizan sus propias redes sociales, ya que el 64% de los encuestados en Chile asegura que controla lo que publica por temor a que pueda afectar su carrera, el porcentaje más alto entre los países considerados en el estudio.

En la misma línea, el 65% cree que sus publicaciones podrían tener algún efecto sobre su imagen profesional, aunque existe una postura mayoritariamente contraria a que las empresas revisen las cuentas personales: el 84% considera que no corresponde que las organizaciones evalúen este contenido.

Del lado de los empleadores, el 22% de los especialistas en recursos humanos afirma que revisa las redes sociales de los candidatos durante los procesos de selección, principalmente para conocer aspectos de su personalidad e intereses, comprobar que la información entregada sea consistente y evaluar su reputación online.

El monitoreo de los propios trabajadores también aumentó, aunque continúa siendo una práctica minoritaria. El 19% de los especialistas asegura que revisa las redes sociales de los talentos, ocho puntos más que en 2025, cuando alcanzaba al 11%, aunque Chile mantiene el porcentaje más bajo entre los cinco países analizados.

Cuando este seguimiento se realiza, el 64% de los especialistas revisa las redes de toda la organización, mientras que un 29% se concentra en personas con cargos directivos y un 7% en quienes representan públicamente a la empresa.

Entre las organizaciones chilenas que realizan este monitoreo, el 43% lo hace de manera regular, mientras que un 36% recurre a esta práctica ante situaciones puntuales o crisis y un 21% lo realiza ocasionalmente.