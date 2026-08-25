Cotizapp: La herramienta de la CCS que busca formalizar a trabajadores independientes

La Cámara de Comercio de Santiago presentó Cotizapp, una herramienta diseñada para combatir la informalidad laboral en oficios, explicó en Cooperativa la presidenta de la CCS, María Teresa Vial.

"Surge de la preocupación por quienes han caído en la informalidad", ofreciendo un sistema simple de ahorro para la futura jubilación, detalló Vial en Esa es la Idea.

El software permite que clientes realicen aportes adicionales desde los 300 pesos. Estos montos se acumulan para pagar mensualmente las cotizaciones en Previred. Vial recalcó que la meta es "seguridad para hoy día, ahorro para el futuro y acompañamiento todos los días".

Además del ahorro, los inscritos acceden a coberturas de salud inmediatas al descargar la herramienta. "Inmediatamente esa persona va a tener seguros", afirmó la dirigente. Los beneficios incluyen convenios con farmacias y servicios de telemedicina gratuitos para los trabajadores independientes.

"Queremos darle seguridad a las personas, porque cuando estudiamos este fenómeno, lo que más nos llamaba la atención es que las personas se sienten solas y se sienten vulnerables porque si tienen un accidente, la verdad es que, el Estado les da el mínimo, pero muchas veces estas personas han logrado con su esfuerzo diario de todos los días tener bastante más que el mínimo", agregó.

La plataforma operará también como una vitrina laboral transparente para los técnicos. Los clientes podrán calificar el desempeño con estrellas y ver sus perfiles digitales. Este sistema busca generar confianza mutua entre el prestador del servicio y el dueño del hogar.

Actualmente el proyecto está en etapa de testeo con diversas instituciones y municipios. El lanzamiento oficial para el público general está programado para fines de octubre. La iniciativa pretende entregar "tecnología e inteligencia artificial al servicio de las personas" más vulnerables del país.