Desempleo llegó al 8,3 por ciento en trimestre noviembre-enero

La tasa de desocupación en Chile alcanzó un 8,3% durante el trimestre noviembre 2025-enero 2026, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), cifra que representa un alza de 0,3 puntos porcentuales en los últimos 12 meses.

El alza se explicó por el incremento de la fuerza de trabajo, mayor al presentado por las personas ocupadas (1,4 y 1,2 por ciento respectivamente). En tanto, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, impulsadas principalmente por quienes estaban cesantes y por quienes buscan trabajo por primera vez.

Las tasas de participación y ocupación se ubicaron en 62,4% y 57,2%, respectivamente, creciendo 0,3 y 0,1 puntos porcentuales. La población fuera de la fuerza laboral no presentó variación en 12 meses.

Entre las mujeres, la tasa de desempleo se situó en 8,7%, registrando una baja interanual de 0,4 puntos porcentuales. Esto se debió al aumento de 2,7% en las mujeres ocupadas y a la contracción de 3,3% entre las desocupadas, principalmente las cesantes (-4,8%).

En contraste, el desempleo entre los hombres llegó a 8%, lo que implica un alza de 0,8 puntos porcentuales en 12 meses. La cifra responde al mayor crecimiento de la fuerza de trabajo (0,9%).

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, detalló que "esto ocurre en un contexto en el que el empleo sigue creciendo, lo que da cuenta de una mayor fuerza laboral. De hecho, la tasa de participación aumentó 0,3 puntos porcentuales en el último año, nuevamente impulsada principalmente por mujeres que están ingresando al mercado de trabajo".