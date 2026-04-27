Día de la Madre y CyberDay impulsan ofertas laborales con sueldos de hasta $800 mil

El Día de la Madre y el próximo CyberDay abrirán nuevas oportunidades de trabajo temporal en el país, con cerca de 5 mil vacantes proyectadas para las próximas semanas.

Los puestos se concentrarán principalmente en áreas como ventas, atención de público, logística y distribución, en un periodo marcado por un alto movimiento comercial, estimó ManpowerGroup, que explica que estas fechas suelen abrir oportunidades de trabajo por un tiempo acotado, con procesos de selección más rápidos, lo que facilita el acceso a empleos formales. Además, indicaron que muchas vacantes no exigen experiencia previa, lo que permite que más personas puedan postular para generar ingresos o adquirir experiencia laboral.

En el caso del Día de la Madre, se proyecta la apertura de unas 1.200 vacantes, con cargos como promotores, vendedores, personal de apoyo en tiendas y locutores en áreas de perfumería. Las remuneraciones pueden ir desde los 70 mil pesos diarios hasta cerca de 750 mil pesos líquidos mensuales, según el tipo de trabajo y la jornada.

Para el CyberDay, en tanto, se estiman cerca de 3.500 puestos en funciones como operarios de bodega, administrativos logísticos, asistentes de tienda y personal de apoyo en ventas. Las rentas fluctúan entre los 350 mil y los 800 mil pesos líquidos, dependiendo del cargo, la experiencia y la ubicación; y disponibles a través de la aplicación My Manpower.